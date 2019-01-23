Tesla уволит более трех тысяч человек

Таким образом Илон Маск собирается сократить затраты компании, чтобы удешевить Tesla Model 3

Фото: Tesla.

Tesla уволит более трех тысяч человек //smm8.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/7d1/b9c/5c47d1b9cc0c7.jpg //smm8.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/7d1/b9c/5c47d1b9cc0c7.jpg 2019-01-23T07:32:00+02:00 Авто Таким образом Илон Маск собирается сократить затраты компании, чтобы удешевить Tesla Model 3

Американская автомобильная компания Tesla решила уволить 7% постоянных работников (3 400 человек) в целях сокращения издержек в ходе разворачивания крупносерийного производства массового электромобиля Tesla Model 3. Об этом пишет ВВС.

Электронное письмо такого содержания за подписью гендиректора компании Илона Маска было размещено на сайте компании.

В письме Маск назвал 2018 год "самым тяжелым, но и самым успешным" в истории Tesla, но признал, что у компании не осталось иного выбора, кроме сокращений, чтобы иметь возможность продавать Model 3 в средней комплектации за 35 тыс. долларов. В 2018 году Tesla продала больше автомобилей, чем за все предыдущие годы вместе взятые.

"Несмотря на большой прогресс, наши продукты все еще недоступны большинству людей", – отметил он.

Впрочем, напомнил основатель компании, в прошлом году Tesla увеличила рабочую силу на 30% и сейчас в ней работают 45 тыс. человек.

Маск отметил, что бизнес компании неуклонно растет, однако производить автомобили по новым технологиям с затратами, сопоставимыми с производством обычных автомобилей, крайне сложно.

"Будем надеяться, что в этом квартале мы сумеем, хоть и с большими усилиями, преодолевая трудности и рассчитывая на удачу, получить крохотную прибыль, – написал он. – Однако с мая нам нужно будет начать продавать Model 3 на всех рынках, потому что нам нужно больше клиентов, которые могут себе позволить наши авто. Также нам необходимо продолжать разрабатывать более доступные варианты Model 3".

Маск заметил, что Tesla вынуждена сократить количество постоянных работников, также уволят всех временных сотрудников и фрилансеров, кроме самых ценных.

Ранее мы писали, что в Украине разоблачили компанию, продававшую акции Tesla. Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку заявила, что компания не является профессиональным участником фондового рынка.

Ранее мы писали, что акции Tesla выросли на 17 процентов. В ходе предыдущих торгов акции Tesla сразу после открытия NASDAQ упали на 11,96%.

Как сообщалось, электромобили Tesla можно будет заряжать от домашней розетки. Подходит такое домашнее устройство ко всем моделям электромобилей компании — Model 3, Model S и Model X.

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