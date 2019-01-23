Toyota и Panasonic договорились о совместном производстве аккумуляторов для электромобилей

51% СП будет принадлежать Toyota, остальные 49% - Panasonic

Фото: Toyota.

Toyota и Panasonic договорились о совместном производстве аккумуляторов для электромобилей //smm2.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/7c8/410/5c47c84104b8c.jpg //smm7.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/7c8/410/5c47c84104b8c.jpg 2019-01-23T06:05:00+02:00 Авто 51% СП будет принадлежать Toyota, остальные 49% - Panasonic

Компании Toyota и Panasonic подписали соглашение об организации совместного предприятия по производству литий-ионных аккумуляторов и твердотельных батарей для автомобилей. Новое предприятие будет создано к концу 2020 года.

Как уточнили в Toyota, создание совместного предприятия должно пройти согласование в антимонопольных органах. Это процесс планируют завершить к 2020 году. В этом году марка планирует начать массовый выпуск электрокаров. Основные задачи нового СП – научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в области призматических автомобильных тяговых аккумуляторов, твердотельных и других перспективных типов батарей, а также наладка и серийное производство продукции, прием заказов и все, что может быть связанно с их проектированием, изготовлением и продажей.

51% СП будет принадлежать Toyota, остальные 49% – Panasonic. В производстве планирует задействовать фабрики Panasonic в Японии и Китае. Общее число сотрудников в новой структуре должно достичь 3500 человек. Их переведут из соответствующих батарейных подразделений обеих компаний. Помимо сотрудников и своих ноу-хау в области производства твердотельных аккумуляторов Toyota предоставит специальное оборудование. Panasonic в свою очередь поделится технологиями производства высокоэффективных, емких и безопасных аккумуляторов и собственной клиентской базой в Японии и за ее пределами.

Стремясь сделать свое совместное предприятие лидером в разработке аккумуляторов, корпорации Toyota и Panasonic будут тесно сотрудничать на всех стадиях, начиная с разработки и создания концептов электромобилей, говорится в совместном заявлении компаний.

Напомним, что аккумуляторными батареями Panasonic оснащаются электромобили Tesla. А компания Toyota в период с 2010 по 2014 год владела 2.4% акций Tesla Motor. Более того, во времена сотрудничества Tesla и Toyota выпустили электрическую версию кроссовера RAV4 с агрегатами и электроникой американской компании, однако общий "тираж" модели составил всего 2130 экземпляров. После продажи акций "Теслы" Toyota Motor стала уделять меньше внимания "чистым" электромобилям, переключившись на разработку новых поколений бензо-электрических гибридов и машин с водородными топливными элементами.

Ранее Toyota показала кроссовер C-HR x Adidas, окрашенный в цвета бренда. Задние стойки и двери багажного отделения украшены логотипами Adidas.

Также Toyota представила новое поколение седана Corolla. Новый седан заметно отличается от хэтчбека и универсала.

Как сообщалось, электромобили Tesla можно будет заряжать от домашней розетки. Подходит такое домашнее устройство ко всем моделям электромобилей компании — Model 3, Model S и Model X.

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Источник: autonews.autoua.net Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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