Toyota и Subaru отзывают тысячи авто: названы проблемные модели

После отзыва 2,4 миллиона авто, японские автоконцерны Toyota и Subaru отзовут еще более 400 тысяч автомобилей. Отзыв коснется автомобилей по всему миру. Причиной стала необходимость ремонта части двигателя, из-за которой может произойти остановка авто во время движения, сообщает MarketWatch.

Отзыв затрагивает некоторые из наиболее популярных моделей Subaru, включая Forester, Impreza и BRZ, которые были выпущены с января 2012 года по сентябрь 2013 года. Только на японском рынке кампания коснется 101 тыс. машин.

Toyota отзывает 80 тыс. автомобилей. В том числе, в США – около 25 тыс. спортивных машин Scion FR-S, выпущенных в период с марта 2012 года по июль 2013 года.

Ранее сообщалось, что Toyota отзывает более миллиона автомобилей по всему миру для устранения дефекта электрооборудования. В сентябре в Японии был зафиксирован случай возгорания автомобиля компании из-за этого дефекта, сообщил представитель Toyota. Никто не пострадал в результате этого инцидента.

Практика отзыва авто с неисправностями популярна по всему миру. Так, летом 2017 года автомобилестроительные гиганты Ford, Nissan и Mazda отозвали в общей сложности 2,7 млн автомобилей, реализованных на североамериканском рынке и оснащенных дефектными подушками безопасности производства японской фирмы Takata. А весной-2018 российский "АвтоВАЗ" отозвал более 100 тыс. автомобилей Lada Kalina и Granta.