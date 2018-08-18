Toyota сняла невероятный ролик с Чаком Норрисом: видео

Известный американский актер Чак Норрис стал героем рекламного ролика Toyota. Благодаря его автографу на переднем крыле пикап Tacoma превратился в настоящего супергероя: спас рейнджера из зыбучего песка, помог достать мяч с дерева, а также выиграл чемпионат мира по шахматам.

В конце ролика на стене агента Норриса можно увидеть постер, стилизованный под рекламные плакаты боевиков 80-х годов. На нем вместо актера изображена Toyota Tacoma, а сам фильм называется Tacoma Thunder.

На североамериканском рынке пикап Toyota Tacoma предлагается с 2,7-литровой "четверкой" мощностью 161 лошадиную силу и 244 Нм крутящего момента, а также 282-сильным (359 Нм) V6 объемом 3,5 литра. Коробка — шестиступенчатая "механика" или "автомат". Цена — минимум 25 400 долларов.

Ранее Toyota представила водородный грузовик с запасом хода 480 км. Автомобиль получил название Alpha, и успешно прошел тестирование в условиях реальных перевозок в двух американских портах – Лонг-Бич и Лос-Анджелеса. Обладал мощностью двигателя 670 л.с., b оснащался двумя системами топливных элементов Mirai и 12-кВт*ч батареей. Тогда запас хода этого грузовика нахоился в диапазоне 320 км.

Напомним, что Toyota Land Cruiser превратили в электрокар для шахт.

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