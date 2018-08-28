Uber и Toyota заключили крупную сделку по автомобилям-"беспилотникам"

Сегодня, 09:24

Технологии интегрируют в японские авто, которые поступят в распоряжение сервиса такси

Фото: AFP
Фото: AFP

Японский производитель автомобилей Toyota инвестировал 500 млн долларов в сервис перевозок Uber в рамках проекта по разработке беспилотных автомобилей. Об этом говорится в совместном заявлении компаний.

ехнологии от каждой компании будут интегрированы в специально предназначенные автомобили Toyota", – отмечается в заявлении.

В частности, будет создана система безопасности Uber для автомобилей Toyota, которые оснащены автоматической регулировкой скорости и системой адаптивного круиз-контроля. Такие автомобили поступят в распоряжение Uber.

Тем не менее разрабатываемая система не предусматривает поездок без участия водителя.

Напомним, ранее стало известно, что Uber собирается предложить клиентам пересесть на велосипеды, электрические самокаты и общественный транспорт. Для этого компании придется изменить долгосрочную стратегию развития.

Как пояснили в Uber, клиентам компании будет дешевле и удобнее взять велосипед или самокат в одном из уличных пунктов проката, чтобы проехать незначительное расстояние в час пик, а в каких-то случаях приложение Uber подскажет воспользоваться городским общественным транспортом, если именно такой вариант будет оптимальным.

Кроме того, летом-2018 Uber в Украине изменил правила для водителей.

Uber – это американская международная частная компания, создавшая одноименное мобильное приложение для поиска, вызова и оплаты такси или частных водителей. Ранее Европейский суд постановил, что у Uber нет статуса технологической компании, и причислил ее к транспортным. Такое решение суда даст возможность национальным органам в странах ЕС регулировать ее деятельность как традиционные такси со всеми вытекающими обязанностями, такими как лицензирование и страхование. 

При этом в ряде стран Uber запрещен. Недавно запрет на Uber ввела Турция. Ранее Uber запретили в Болгарии, Дании и Венгрии. Деятельность сервиса ограничена во Франции, Италии, Германии, Японии и на Тайване.
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Источник:

"Сегодня"

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