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Украина резко сократила импорт бензина и дизеля

12 мая, 12:51

Ксения Капустинская

Больше всего нефтепродуктов страна закупает у России

Несмотря на снижения цен на бензин и дизельное топливо, Украина за январь-апрель 2020 года сократила импорт нефтепродуктов на 24% по сравнению с тем же периодом 2019 года. Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы.

Так, за первые четыре месяца 2020 года Украина закупила нефтепродуктов на 1,206 млрд долларов, в частности:

  • у России – 474,9 млн долларов (39,4% от общей суммы);
  • у Беларуси – 375,4 млн долларов (31,2%);
  • у Литвы – 173,4 млн долларов (14,4%);
  • у других стран – 182,5 млн долларов.

Напомним, ранее эксперты также рассказывали о кризисе на топливном рынке Украины. По их словам, в стране образовался избыток автомобильного газа, так как трейдеры не ожидали введения жесткого карантина. Ограничения из-за эпидемии коронавируса уменьшили продажи топлива в Украине на 30% и более, подсчитали специалисты.

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Кроме того, новости "Сегодня" объясняли, как мировые цены на нефть влияют на стоимость автомобильного топлива в Украине. Подробнее узнавайте из нашего сюжета:

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бензин топливо импорт Украина нефтепродукты

Источники: УНИАН , Сегодня

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