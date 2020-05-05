Пессимистических прогнозов удалось избежать: что происходит на рынке топлива в Украине

Эксперты говорят, что бензин и дизель упадут в цене на 3-4%, а сжиженный газ нащупал «ценовое дно»

На минувшей неделе в Украине продолжился топливный "ценопад": нефтепродукты стремительно дешевели, ценники на стелах каждый день менялись в меньшую сторону. В итоге к первому рабочему дню мая бензины и дизтопливо упали в цене почти на 90 коп./л, сжиженный газ – на 50 коп./л. То есть, по сравнению с январем, топливо теперь стоит дешевле почти на 5 грн/л, или на 20%.

Какие тенденции ожидать наступившей неделе, рассказали наши эксперты: директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев и аналитик рынка сжиженного газа Артем Куюн.

Что изменилось за неделю

Цены снижались по всем регионам, но разница в темпах снижения увеличилась как по областям, так и по видам нефтепродуктов. Например, в Кировоградской области бензин А-95 подешевел на 1,07 грн/л, а в Донецкой области – всего на 22 коп./л. Зато на Донбассе больше всего упали цены на дизтопливо, сразу на 1,13 грн/л. По-прежнему медленно дешевеет горючее на Луганщине – всего на 48 коп./л, но и здесь за две недели цены упали почти на гривню. Такая же ситуация и с автогазом: в Донецкой области его стоимость снизилась на 1,02 грн/л, а в Тернопольской области – всего на 4 коп./л.

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Разница между самыми высокими и самыми низкими ценами, в зависимости от региона, увеличилась по всем видам топлива.

По А-92 разброс цен составил 16,4% (3,26 грн/л, плюс 42 коп./л), было 13,7%, по А-95 – 14,8%, (3,09 грн/л, плюс 45 коп./л), было 12,1%, по дизелю 12,7% (2,63 грн/л, плюс 40 коп./л), было 10,4%, по автогазу 24,2% (1,89 грн/л, плюс 29 коп./л), было 19,7%.

Цены на А-92

Средняя цена по Украине – 21,11 грн/л (удешевление на 87 коп./л), самая высокая – в Луганской области – 23,16 грн/л (удешевление на 48 коп./л), самая низкая – в Сумской области – 19,90 грн/л (удешевление на 90 коп./л).

Луганская область – по-прежнему единственная, где А-92 стоит дороже 23 грн/л, и лишь на Сумщине "второй" уже стоит ниже 20 грн/л. В большинстве областей цена находится в коридоре 20,40-21,50 грн/л.

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В Киеве стоимость бензина А-92 – 21,68 грн/л (минус 66 коп./л).

Цены на А-95

Средняя цена по Украине – 22,11 грн/л (удешевление на 87 коп./л), самая высокая – в Луганской области – 23,99 грн/л (удешевление на 49 коп./л), самая низкая – в Сумской области 20,90 грн/л (удешевление на 94 коп./л), только в здесь можно заправиться "пятым" дешевле 21 грн/л.

В половине областей А-95 стоит дешевле 22 грн/л, еще в десяти областях он дешевле 22,5 грн/л.

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В Киеве стоимость бензина А-95 – 23,41 грн/л (минус 70 коп./л).

Цены на ДТ

Средняя цена по Украине – 21,57 грн/л (удешевление на 83 коп./л), самая высокая – в Луганской области – 23,26 грн/л (удешевление на 48 коп./л), самая низкая – в Сумской области – 20,63 грн/л (удешевление на 90 коп./л). Таким образом, Сумщина впервые за последний месяц стала областью, где самые демократичные цены на бензины и дизтопливо.

Луганская область – единственная, где дизтопливо по-прежнему стоит дороже 23 грн/л. В большинстве областей цена в пределах 21,30-21,70 грн/л, а в трех областях она ниже 21 грн/л.

В Киеве стоимость дизтоплива – 22,53 грн/л (минус 58 коп./л).

Цены на LPG

Средняя цена по Украине – 8,33 грн/л (удешевление на 51 коп./л), самая высокая – в Тернопольской области – 9,69 грн/л (удешевление на 4 коп./л), самая низкая – в Киевской области – 7,80 грн/л (удешевление на 57 коп./л).

Во всех областях, кроме Тернопольской, газ стоит дешевле 9 грн/л, в большинстве областей цена в пределах 8,00-8,50 грн/л.

В Киеве стоимость газа – 8,29 грн/л (минус 42 коп./л).

Анализ ситуации на рынке

Эксперты говорят, что ситуация на рынке аналогична той, которая была на минувшей неделе.

"За прошлый месяц в связи с резким падением цен на нефть, нефтепродукты в крупном опте подешевели более чем на треть, и партии дешевого топлива все больше доходят до розницы, – анализирует Геннадий Рябцев. – Эти запасы пока не распроданы из-за невысокого спроса со стороны потребителей в связи с продолжающимся карантином, что, отражается на розничных ценах: они уже месяц снижаются еженедельно на 3-4%".

По словам Сергея Куюна, рынок на минувшей неделе двигался тем же курсом, что и ранее.

"Очередное значительное снижение цен произошло на минувшие майские праздники, – отметил эксперт. – При этом удалось избежать пессимистических прогнозов по уменьшению продаж. Они упали меньше, чем ожидалось, поэтому трейдеры могут корректировать цены – опускать их за счет увеличивающихся объемов продаж, зарабатывая на обороте. Ведь чем больше реализация, тем ниже в каждом литре постоянная составляющая расходов на ежедневное содержание АЗС".

Артем Куюн отметил, что автогаз дешевел из-за низкого потребления и высокой конкуренции на рынке. По его оценке, из-за карантина объем розничной реализации газа упал до 30%. В итоге на начало апреля профицит на рынке сжиженного газа оценивался трейдерами в 20–25 тыс. т, и он не был выбран потребителями.

Продолжали опускать цены и так называемые "подзаборные" (нелегальные) заправки.

Цены, по словам эксперта, еще снизились за счет роста объема продаж, так как постепенно спрос все же увеличивается. Но ценовой предел практически достигнут.

"У сетей-дискаунтеров цены снизились до 7-7,5 грн/л, у крупных брендовых сетей – 8,5 грн/л с учетом маржи. Но многие из "брендов" реализуют программы лояльности для постоянных клиентов, поэтому те клиенты, кто имеет дисконтные карты, могут получить скидку до 1 грн/л", – разъяснил Артем Куюн

Что может измениться за неделю

Эксперты обещают, что снижение цен на бензин и дизтопливо продолжится еще неделю, так как не проданы запасы, закупленные по низком оптовым ценам. А спрос из-за карантина по-прежнему далек от показателей весенне-летнего сезона, когда топлива традиционно требуется намного больше, чем осенью и зимой.

"Для потребителей прогноз хороший: надеемся, что на наступившей неделе цены на бензин и дизтопливо во многих регионах "занырнут" под 20 грн/л", – говорит Сергей Куюн.

Геннадий Рябцев отметил, что за рубежом, откуда Украина, напомним, импортирует до 80% нефтепродуктов, оптовые цены уже стабилизировались. Если этот тренд станет устойчивым, то он со временем притормозит падение цен и у нас.

"В последние дни апреля мировые цены на нефть и топливные котировки в Европе демонстрировали рост на ожиданиях восстановления спроса из-за принимаемых правительствами многих европейских государств мер по постепенному выходу из карантина. Но на Украине это пока не скажется. У нас в ближайшую неделю нисходящий тренд сохранится на уровне 3-4% от нынешних цен, поэтому в рознице ожидается удешевление по бензинам и дизтопливу еще на 50 коп./л и более", – утверждает Геннадий Рябцев.

Артем Куюн утверждает, что газ практически дошел до нижнего ценового предела.

"В условиях жесткой конкуренции на следующей неделе возможны только небольшие корректировки розничных цен в зависимости от закупочной стоимости газа в опте", – прогнозирует Артем Куюн.

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