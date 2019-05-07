Украинцам "светит" возвращение обязательного техосмотра всех авто

В профильном ведомстве уже подготовили законопроект

Фото: Анастасия Искрицкая, Сегодня

Министерство инфраструктуры Украины предлагает возобновить обязательный техосмотр (ТО) личных автомобилей с 2022 года. Соответствующий законопроект опубликован на сайте ведомства. Сейчас техосмотр обязателен для грузовиков, такси, автобусов и транспортных средств, которые перевозят опасные грузы.

Отмечается, что инициатива Мининфраструктуры нацелена на повышение уровня безопасности на дорогах. При этом отмечается, что принятие такого документа обусловлено также требованиями Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

На данный момент законопроект находится на стадии обсуждения с общественностью.

Законопроект предполагает, что первый технический осмотр личных транспортных средств должен проводиться спустя четыре года после первой регистрации с последующим его прохождением каждые два года. Для такси и коммерческих автомобилей законопроект предусматривает ежегодное проведение техосмотра, начиная с момента первой регистрации.

Проводить ТО разрешат частным лицам, но при этом "будут сформированы рыночные цены на услуги".

Контролировать соблюдение правил предлагают поручить полиции. Штрафы за нарушение планируют установить на уровне 100 необлагаемых минимумов доходов граждан – сейчас это 1700 гривен.

Напомним, регулярные техосмотры личных транспортных средств отменили еще в августе 2011 года, однако теперь собираются вернуть.

Как известно, в феврале украинские перевозчики устроили протест из-за невозможности пройти техосмотр - в Украине вместо 700 СТО проверку могли проводить только 85.

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