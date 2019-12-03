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Украинцы нарастили спрос на легковые авто: ТОП-10 марок

3 декабря, 15:17

С начала года автолюбители приобрели уже почти 80 тысяч новых легковушек

/ Фото: Pixabay

Спрос на новые легковые автомобили на украинском рынке в ноябре 2019 года по сравнению с аналогичным месяцем 2018-го увеличился на 17% и составил 8565 машин. В то же время, по сравнению с показателями октября-2019 было зафиксировано снижение спроса на 4%. Об этом сообщили аналитики Ассоциации автопроизводителей Украины "Укравтопром".

Всего с начала года украинцы приобрели и поставили на учет 79,3 тыс. новых легковых автомобилей, что на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Лучший результат на ноябрьском рынка новых легковых авто продемонстрировала марка Renault, 1751 автомобиль которой получил регистрационные номера, что вдвое больше, чем год назад", – говорится в сообщении.

В целом ТОП-10 популярных марок легковушек в октябре выглядит так:

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  1. Renault – 1751 шт. (+100%);
  2. Toyota – 1254 шт. (+66%);
  3. KIA – 753 шт. (+21%);
  4. Volkswagen – 581 шт. (+50%);
  5. Skoda – 527 шт. (-8%);
  6. Hyundai – 440 шт. (+0,5%);
  7. Nissan – 361 шт. (-47%);
  8. Peugeot – 258 шт. (+40%);
  9. Mitsubishi – 254 шт. (+24%);
  10. Suzuki – 250 шт. (+30%).

"Бестселлером месяца стал автомобиль Renault Duster, автомобили этой модели в ноябре получили 688 регистрационных номеров", – добавили в "Укравтопроме".

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Фото: REUTERS/Brendan McDermid

Сообщается, что бестселлером месяца стал автомобиль Renault Duster – 688 шт.

Всего с начала года украинцы приобрели и поставили на учет 79,3 тыс новых легковых автомобилей, что на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Источник: УкрАвтопром

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