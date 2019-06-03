Украинцы стали активнее покупать новые авто: названы самые популярные марки мая

Самую популярную модель за месяц купил 551 украинец

Фото: Pixabay

В мае-2019 число первичных регистраций новых легковых автомобилей в Украине выросло на 1,6% по сравнению с тем же месяцем 2018 года. Об этом информирует Ассоциация автопроизводителей Украины ("Укравтопром").

По ее данным, украинскую "прописку" в мае получили 6,9 тыс. новых "легковушек" – столько же, сколько в апреле-2019.

Наибольшим спросом в мае у украинцев пользовались автомобили Toyota, регистрации которых выросли почти на 46% до 1238, а лидер апреля Renault занял вторую позицию с приростом продаж на 29% к маю-2018, до 967 ед.

Несмотря на незначительное отставание (0,6%) от прошлогоднего показателя, третье место занял Hyundai, в активе которого 501 зарегистрированный автомобиль. Четвертая строчка майского рейтинга у Nissan – 468 реализованных авто и 26% прироста. Замыкает лидерскую пятерку KIA (в апреле входил в тройку лидеров) с результатом 445 авто (+18%).

В ТОП-10 майского рынка также вошли: Skoda – 319 шт. (-17%); Volkswagen – 314 шт. (-24%); Mitsubishi – 250 шт. (+57%); Mazda – 215 шт. (-13%); Suzuki – 205 шт. (-11%).

Титул бестселлера месяца заслужил автомобиль Toyota RAV-4, на котором свой выбор остановил 551 покупатель.

Напомним, согласно прогнозам экспертов, вскоре Украину накроет новая волна "автохлама" из Европы:

Специалисты ранее назвали условия. при которых Украина избавится от засилья старых автомобилей.

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