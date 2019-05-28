Как Украине избавиться от "автохлама": эксперт назвал условия

Украина создала благоприятную ситуацию для сбыта "евроблях", считает специалист

Фото: Анастасия Искрицкая, Сегодня

В Украину продолжают завозить "автохлам", причем диспропорция с импортом новых авто ошеломляет. Так, поданным "Укравтопрома", в первом квартале-2019 в Украину импортировали 214 987 "легковушек" на 931 млн долларов. При этом, новых – 17701 шт., а подержанных – 197286 шт.

Такая тенденция, в частности, связана с дискриминационными требованиями к импорту, считает автоэксперт Олег Назаренко.

"Автомобиль, бывший в употреблении, можно в Украину завезти со стандартом Евро-2, а новый автомобиль Евро-4, например, вы не завезете, Евро-2, Евро-3 – также. Нас ограничивают в импорте новых автомобилей, зато разрешают завозить старые", – говорит Назаренко.

По его мнению, поддержку тренду оказывает доступность ремонта старых "легковушек".

"Почему немцы отдают подержанные легковушки нам? В Германии даже пословица: я не такой богатый, чтобы ездить на старой легковушке. Чем подержанней машина, тем чаще ее нужно ремонтировать. Но деньги на ремонт в Украине и Германии разные. Автомеханик на немецком СТО получит от 1000 евро за ремонт вашего автомобиля, а у нас ту же работу делают за 1000 грн., – рассказал эксперт.

Вместе с тем, импорт б/у авто бьет по отечественному автопрому. Пока рынок будет открыт для "автохлама", в страну не зайдет инвестор, желающий развивать производство "легковушек", уверен Назаренко.

"Импорт бывших в употреблении автомобилей не конкурент импорту новых автомобилей. Он конкурент в ценовом сегменте недорогих автомобилей, которые может производить отечественный автопром", – сказал Назаренко.

К слову, согласно прогнозам экспертов, вскоре Украину накроет новая волна "автохлама" из Европы:

Напомним, в ноябре 2018 года Верховная Рада уменьшила размер акциза на ввоз авто, а "евробляхам" дала 50%-ю скидку на три месяца. В течение льготного периода украинцы успели растаможить 218 тыс. авто.

Предполагалось, что с 24 мая полиция сможет штрафовать и конфисковать авто на иностранных номерах. До этой даты владельцы машин еще могут растаможить свои автомобили, но уже по полной ставке акциза.

Однако 17 мая Верховная Рада приняла закон, которым отсрочила на три месяца введение штрафов за превышение срока нахождения в Украине транспортных средств с иностранной регистрацией после потасовки между протестующими владельцами автомобилей на иностранной регистрации и правоохранителями под зданием Верховной Рады.

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