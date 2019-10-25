Украинские министерства пересаживают на электрокары

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Пока украинцы активно скупают электромобили, министерства тоже начнут стимулировать к покупке "зеленых" авто. Такое решение приняло Министерство энергетики и защиты окружающей среды, сообщает пресс-служба ведомства.

"Постепенное увеличение доли электромобилей в структуре автопарка страны будет способствовать уменьшению выбросов углерода, улучшению состояния окружающей среды и повышению энергетической безопасности Украины. Также это позволит отказаться от использования импортируемых энергоносителей в пользу производимой внутри страны электроэнергии", – отмечается в сообщении министерства.

Пока что каждому министерству в Украине на покупку новых автомобилей предоставляется бюджет в размере 1,2 млн гривен, однако, вместе с тем, существует ограничение по количеству таких автомобилей – 1 штука.

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"Поэтому решено, что в случае покупки за средства министерства или ведомства электрокара/гибрида, который потребляет значительно меньше топлива, по соответствующему разрешению Минфина, это ограничение может не применяться", – объяснили в Минэнерго.

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В правительстве надеются, что такая норма будет стимулировать министерства покупать больше электромобилей, а не авто с двигателями внутреннего сгорания.

"Эти изменения также направлены на соблюдение условий ратифицированного Верховной Радой Украины Парижского климатического соглашения, которое заключено с целью международного противодействия глобальным изменениям климата", - добавили в правительстве.

Напомним, увеличение количества электромобилей в Украине вызвало необходимость создания зарядной инфраструктуры для них – теперь она тоже активно развивается. Например, в июле 2019 ДТЭК уже открыл 19 быстрых зарядных станций STRUM мощностью 50 кВт в Киеве, Киевской, Житомирской, Ровенской, Львовской, Черкасской, Одесской областях на трассах Киев – Чоп и Киев – Одесса.Станции STRUM позволяют зарядить батарею электромобиля за 20-40 минут. До конца года ДТЭК планирует увеличить сеть STRUM до 23 станций, инвестировав в них 30 млн грн.

Также новости "Сегодня" рассказывали, что в странах Евросоюза начали действовать новые правила относительно электрокаров. Согласно им машины с электромотором должны звучать так же, как и обычные автомобили с двигателями внутреннего сгорания:

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