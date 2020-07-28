Украинских водителей ждет дорогой автогаз: прогноз

В Украине тренд на повышение стоимости топлива, начавшийся месяц назад, снова показал себя в полной мере. Коснулся он не только бензина и дизеля, но и автогаза.

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Так, средняя цена на LPG по Украине достигла 11,70 грн/л (+12 коп./л). Самый дорогой автогаз продают в Одесской области – по 12,12 грн/л (+13 коп./л), самый дешевый – в Черниговской области – 11,13 грн/л (+16 коп./л).

Аналитик рынка сжиженного газа Артем Куюн прогнозирует, что и на этой неделе цены на автогаз продолжат постепенно расти.

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"В июле закончатся запасы, накопленные в июне, и уже в начале августа возможен небольшой дефицит газа. На наступившей неделе цены еще вырастут на 20-30 коп./л", – ожидает Артем Куюн.

Если это произойдет, то в половине областей цена автогаза перевалит за 12 грн/л.

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Подробнее читайте на сайте "Сегодня" в материале "Рынок топлива: цены "прорвало", эксперты прогнозируют значительное подорожание".

Напомним, ранее в Украине запустили электронное удостоверение водителя. Такую функцию подключило правительственное приложение "Дія":

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