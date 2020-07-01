Украинцам грозит рост цен на бензин: прогноз эксперта

Несмотря на то, что в Украине прекратили расти цены на автогаз, стоимость автомобильного топлива в целом вскоре может повыситься. Такое мнение в комментарии сайту "Сегодня" озвучил директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

"Самая неясная ситуация с бензином А-92: в опте он стоит дороже, чем дизтопливо, а в рознице у них одинаковая цена. Все склады сейчас заполнены, но присутствует вероятность роста цен еще в пределах 50 коп./л на бензин и дизель, причем скорее да, чем нет", – уточнил Куюн.

Реклама

Читайте также: Нефть дорожает, а бензин в Украине нет: аналитики объяснили ситуацию

При этом аналитик рынка сжиженного газа Артем Куюн говорит, что на наступившей неделе сохраняется трудно прогнозируемая ситуация с ценами на газ.

"Да, опт подешевел, но, вероятнее всего, что розничные цены за неделю не изменятся", – уточнил Артем Куюн.

Подробнее читайте на сайте "Сегодня" в материале "Бензин в Украине дорожает: где дешевле заправиться".

А о том, как правильно проводить дезинфекцию автомобиля, чтобы снизить риск подхватить коронавирус, узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама