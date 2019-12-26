Украинским водителям грозит повышение штрафов: в МВД раскрыли детали

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Несмотря на решение Верховного суда, что ставший причиной ДТП пешеход должен возместить водителю ремонт авто, Министерство внутренних дел (МВД) Украины инициирует ужесточение наказания для водителей. Об этом заявил замглавы ведомства Антон Геращенко во время встречи с представителями общественных организаций и велосипедистами, передает пресс-служба МВД.

"Соответствующие законопроекты об ужесточении наказания водителей за наезды на людей, которые приводят к травмированию или гибели, вскоре будут направлены в Верховную Раду", - говорится в сообщении. По словам Геращенко, законопроектами предлагается внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях, Уголовный кодекс, законы "О дорожном движении" и "О Национальной полиции".

Также МВД инициирует поднять размер штрафов за "некоторые правонарушения с высокой степенью общественной опасности":

"Предлагаем увеличить размеры штрафов <...> за превышение максимально разрешенной скорости движения более чем на 50 км/ч – 3400 грн (сейчас 510 грн); за оставление места ДТП – 3400 грн (сейчас 255 грн) и предусмотреть возможность лишения права управления транспортными средствами на срок шесть месяцев за вождение лицом, не имеющим на это права – 10 200 грн (сейчас 510 грн)", – перечислил Геращенко.

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Кроме того, предлагается снизить порог превышения скорости движения, с которого наступает административная ответственность, с 20 км до 10 км. Также предлагается не относить управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения к уголовным проступкам. Но если наезд на человека было совершен водителем под влиянием алкоголя или наркотических средств, тогда его ответственность будет больше.

Также Геращенко добавил, что в первом квартале 2020 года, после завершения тестирования, планируется запуск системы автоматической фото- и видеофиксации превышения скорости.

"Система фото- и видеофиксации превышения скорости работает в тестовом режиме в столице. Функционируют видеокамеры на пяти проспектах Киева и уже зафиксировали более 41 тысячи случаев превышения скорости. В дальнейшем камеры будут установлены в местах, где совершается наибольшее количество ДТП и чаще всего наблюдается превышение скоростного режима водителями", – отметил заместитель министра внутренних дел.

Ранее о системе автоматической фото- и видеофиксации в эфире телеканала "Украина 24" также рассказывал премьер-министр Алексей Гончарук:

Напомним, за 10 месяцев 2019 года в Украине произошло 129 тысяч ДТП, из которых более 21 тысячи – с пострадавшими. Травмировано более 26 тысяч человек. Погибло 2716 человек. Составлено 96 тысяч административных материалов за управление транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения.

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