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В Берлине с июля ограничат движение дизельных машин в городе

Сегодня, 20:53

Запрет на движение старых "дизелей" будет действовать на 15 отрезках в германской столице

Фото: Pixabay
В Берлине с июля ограничат движение дизельных машин в городе //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/fe9/026/5c8fe90262433.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/fe9/026/5c8fe90262433.jpg Авто Запрет на движение старых «дизелей» будет действовать на 15 отрезках в германской столице

Власти Берлина намерены с 1 июля ограничить движение в городе дизельных автомобилей стандарта Евро-5 и ниже. Об этом говорится в новой программе по соблюдению чистоты воздуха, которую готовит Управление Сената Берлина по вопросам охраны окружающей среды, транспорта и защиты климата.

Предполагается, что запрет на движение старых "дизелей" будет действовать на 15 отрезках в германской столице, в том числе на Лейпцигер штрассе и Фридрихштрассе в центре города. Окончательное решение остается за Сенатом Берлина.

В октябре прошлого года административный суд Берлина предписал городским властям ввести ограничения на использование дизельных автомобилей старого образца на оживленных улицах столицы Германии. Соответствующий вердикт вынесен после иска активистов экологической организации Deutsche Umwelthilfe.

Суд предписал ввести запрет на движение дизельных машин самое позднее с середины 2019 года на ряде отрезков в центре Берлина и обязал Управление Сената по вопросам охраны окружающей среды, транспорта и защиты климата до 31 марта разработать детальный план по соблюдению чистоты воздуха в городе. По мнению судей, автомобили с дизельными двигателями — одна из главных причин ухудшения экологической ситуации в Берлине.

Напомним, в Германии дизельным авто уже запретили въезд в центр 28 городов. Так же поступают скандинавские страны и Великобритания. 

Ранее мы писали, что Honda откажется от дизелей в Европе. На смену дизельным авто придут полностью электрические и гибридные модели.

В то же время, Украина оказалась на пороге новой волны ввоза подержанных автомобилей из Европы.

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Тег Германия, дизель, дизельное топливо

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Источник:

ТАСС

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