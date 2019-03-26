В Европе вводят обязательные "черные ящики" для всех автомобилей

Власти ЕС согласовали новые требования к безопасности новых транспортных средств

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В Европе вводят обязательные "черные ящики" для всех автомобилей //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/a16/f58/5c9a16f58882d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/a16/f58/5c9a16f58882d.jpg 2019-03-26T14:12:00+02:00 Авто Власти ЕС согласовали новые требования к безопасности новых транспортных средств

Обновленный европейский регламент по повышению безопасности на дорогах предусматривает оборудование новых авто дополнительными технологическими системами, в том числе "черными ящиками". Предварительного соглашения по таким изменениям достигли Европарламент, Европейский совет и Еврокомиссия.

Как сообщила пресс-служба Еврокомиссии, новые правила должны заработать с 2022 года, если будут окончательно одобрены Европарламентом.

"Новые технологии могут помочь сократить число погибших и травматизма на наших дорогах. ... Расширенные функции безопасности позволят сократить количество несчастных случаев, а также повысить глобальный уровень инноваций и конкурентоспособности европейской автомобильной промышленности", – отмечает Еврокомиссия.

В частности, новые требования включают:

Для всех легковых автомобилей, микроавтобусов, грузовиков и автобусов : системы предупреждения о сонливости и переключении внимания водителя (например, использование смартфона во время вождения), интеллектуальную помощь в контроле скорости, обеспечение безопасности с помощью камеры или датчиков и регистратор данных в случае аварии ("черный ящик").

: системы предупреждения о сонливости и переключении внимания водителя (например, использование смартфона во время вождения), интеллектуальную помощь в контроле скорости, обеспечение безопасности с помощью камеры или датчиков и регистратор данных в случае аварии ("черный ящик"). Отдельно для автомобилей и микроавтобусов : помощь в следовании по полосе движения, расширенное экстренное торможение и краш-тест улучшенных ремней безопасности.

: помощь в следовании по полосе движения, расширенное экстренное торможение и краш-тест улучшенных ремней безопасности. Отдельно для грузовых автомобилей и автобусов: улучшение прямого обзора и устранение слепых зон.

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"Каждый год 25 тысяч человек гибнут на наших дорогах. Подавляющее большинство этих несчастных случаев вызвано человеческими ошибками. Благодаря новым усовершенствованным функциям безопасности, которые станут обязательными, мы можем изменить ситуацию настолько же, как и при первом внедрении ремней безопасности. Многие из новых функций уже существуют, в частности в автомобилях высшего класса", - заявила еврокомиссар Эльжбета Беньковска.

В Еврокомиссии считают, что повышение автоматизации компенсирует человеческие ошибки. Кроме того, будут предложены новые решения для пожилых людей и людей с ограниченными возможностями. Все это должно повысить общественное доверие и принятие автоматизированных автомобилей, поддерживая переход к автономному вождению, уверены в ЕК.

Напомним, кроме смертности на дорогах, в ЕС уделяют активное внимание борьбе с вредными газами. Так, в ЕС объявили "войну" автомобильным выхлопам, хотя договориться о новых нормах для автобусов и грузовиков было нелегко.

Ранее из-за дизельгейта в ЕС уже ужесточили экологические тесты для автомобилей. Эксперты считают, что это может стать одним из факторов новой волны поставок европейского "автохлама" в Украину:

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