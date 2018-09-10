В Раде одобрили повышение штрафа "за ремень" до 850 гривен

Профильный комитет Верховной Рады одобрил законопроект №8492, который вносит изменения в Правила дорожного движения, и рекомендовал парламенту принять документ за основу. Теперь законопроект будет вынесен на рассмотрение сессионного зала.

Законопроект по снижению смертности и травматизма на дорогах Украины, в частности, предусматривает, что увеличить административную ответственность за нарушение правил пользования ремнями безопасности и шлемами с 51 гривни до 850 гривен.

"Такое увеличение связано со значительным общественной опасностью и массовым неиспользованием ремней безопасности и мотошлемов водителями и пассажирами", – отметили в пресс-службе парламента.

В раде подчеркнули, что по официальным данным Национальной полиции Украины, ежегодно на дорогах Украины гибнет не меньше 3500 человек и травмируются не менее 35 тысяч.

"То есть каждый день на дорогах Украины гибнет более 9 человек. По этим показателям аварийности и последствиями дорожно-транспортных происшествий (ДТП), Украина является одним из лидеров среди европейских стран", – отметили в Раде.

Напомним, в целом по Украине за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на свежеотремонтированных трассах, потому как автомобили по ним "мчатся со скоростью самолетов", а технические средства для контроля скорости не устанавливаются.

Также ранее сообщалось, что пьяных лихачей не пугает, что за вождение в нетрезвом виде взимают до 40 тысяч гривен штрафа, а также лишают прав на срок до 10 лет.