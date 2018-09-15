В Сети появились первые фото самого доступного Mercedes-AMG

Сегодня, 06:34

Mercedes-AMG A35 будет оснащаться двухлитровым турбомотором, выдающим около 300 лошадиных сил


Фото: Mercedes-AMG

Фото: Mercedes-AMG

Компания Daimler распространила первые изображения самой доступной модели в линейке Mercedes-AMG — "заряженного" хэтчбека A35. Европейские покупатели смогут заказать новинку начиная с октября, первые поставки клиентам запланированы на декабрь текущего года.

По предварительной информации, Mercedes-AMG A35 будет оснащаться двухлитровым турбомотором, выдающим около 300 лошадиных сил. Вероятно, это будет доработанная версия агрегата M264, который уже ставится на CLS 350. На хот-хэтче двигатель будет работать в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач и полным приводом 4Matic. Девятидиапазонный "автомат" для младших моделей не предусмотрен.

Через год в линейке Mercedes-AMG должен появиться топовый вариант A45 и еще более экстремальный A45 S. Отдача двигателя на таких машинах превысит 400 лошадиных сил.

Напомним, Mercedes-Benz показал кроссовер GLE нового поколения.

Накануне Mercedes-Benz показал "общительный" беспилотный фургон-транформерПрототип Vision Urbanetic оснастили взаимозаменяемыми грузовым и пассажирским модулями.

Ранее Mercedes-Benz испытал свой первый электрокроссовер. Инженеры проверили, как в условиях жаркого климата поведет себя батарея, а также насколько эффективна система охлаждения силовой установки и климат-контроль в экстремальных условиях.
Mercedes-Benz, кроссовер

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Мотор

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