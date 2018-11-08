В Украине дешевеет бензин: заправки снова снизили цены

Сегодня, 10:54

Дизельное топливо в целом по стране стало доступнее, но в Киеве -  подорожало

В Украине дешевеет бензин: заправки снова снизили цены
Автор фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

Стоимость бензинов и дизельного топлива (ДТ) на заправках Украины продолжила снижение на 30-60 коп./л по состоянию на 7 ноября. Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO по итогам ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов.

В крупнейших сетях АЗС бензины и ДТ подешевели на 50-60 коп./л, до А-92 – 32,49 грн/л, А-95 – 34,229 грн/л, А-95 Премиум – 36,79 грн/л, ДТ – 33,29 грн/л, и ДТ "Премиум" – 35,79 грн/л.

В Киеве А-92 подешевел до 29,95 грн/л, А-95 – 30,95 грн/л. Дизтопливо, напротив, подорожало на 50 коп./л, до 31,45 грн/л.

Таким образом, средние цены на заправках в Украине снизились до следующего уровня:

  • А-92 – 31,5 грн/л;
  • А-95 – 32,64 грн/л;
  • А-95 "Премиум" – 33,72 грн/л;
  • ДТ – 32,3 грн/л.

Напомним, заправить полный бак А-95+ в ноябре Украине стало на семь гривен дешевле, чем в начале октября. Из-за того, что АЗС поспешно подняли цены на горючее в сентябре - за первый месяц осени бензин подорожал почти на три гривни - в течение октября ценники на заправках снизились. 

В ноябре бензин может стать еще немного дешевле, но есть риски для тех, кто заправляется автогазом, отмечают эксперты. Каких цен на бензин ждать в ноябре и как стоимость топлива влияет на проезд в общественном транспорте, узнавал сайт "Сегодня".
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Источник:

"НефтеРынок"

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