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В Украине может увеличиться штраф за не пристегнутый ремень безопасности: когда и на сколько

6 мая, 11:24

По данным Центра демократии и верховенства права, лишь 23% соотечественников пристегиваются в машине

Неутешительная для некоторых автолюбителей новость – штраф за не пристегнутый ремень безопасности может вырасти в десять раз. Законопроект – уже в парламенте.

В Украине самое мизерное в Европе наказание – менее двух евро. В соседней Молдове – 15. В Западной Европе – от 30 до ста сорока евро. В Восточной 70. В прошлом году депутаты тоже попытались увеличить штраф. До 850 грн. Не получилось – до сих пор это 51 грн. Теперь предлагают 510.

Лента ремня безопасности, сплетенная из волокон полиэстера, и выдерживает нагрузку более трех тонн. Столько весит восьмидесяти-килограммовый водитель легковушки, который сталкивается с неподвижным препятствием на скорости 80 км в час. И неважно, где вы сидите – впереди или сзади. Кто не пристегнулся, травмирует и себя, и соседа.

Ярослава и его жену спасло устройство, которое может понадобиться только один раз в жизни, и оно им понадобилось. Они получили травмы, но выжили в страшной аварии. По статистике, более семидесяти процентов людей в ДТП спасает обычная полоска прочной ткани. Чтобы узнать о ремнях безопасности больше, журналисты отправляются в шведский Гетеборг, где их радушно встречают и предлагают интересную машину.

Это первый автомобиль в мире, который был установлен серийный ремень безопасности. Конечно, это музейный экспонат, но нам разрешили на нем проехаться.

Над ремнями работали сотни людей. Но в историю вошло имя инженера-конструктора Нильса Болина.

"Почему столько усилий потратили на разработку и совершенствование ремня? Дело в том, что близкий друг тогдашнего президента Вольво Гуннара Ингеллау попал в ужасную аварию. Это изрядно повлияло на руководителя, и он приказал инженерам по безопасности разработать более надежный ремень", – рассказывает Пер Акефроберг, старший менеджер компании VolvoCars.

Его назвали трехточечным - по количеству мест крепления к каркасу. После запуска линии по установке ремней компания "Вольво" сделала невероятное – патент на его производство выложила в открытый доступ. Любой мог этим воспользоваться и воспользовался.

"Мы призвали устанавливать ремни на все авто в мире. Я считаю, что из всех инноваций в области безопасности эта спасла больше жизней", – говорит эксперт.

Изобретение оказалось настолько удачным, что со временем все страны сделали использование ремня обязательным. Нарушителей обложили штрафами. 40 лет назад в советских правилах дорожного движения добавился пункт 3.3, который обязывает пристегивать себя и пассажиров.

Лотта Якобсон – профессор, главный технический специалист по безопасности проводит экскурсию по лабораториии, где родился не только известный нам ремень, но и детское автокресло.

"Авторы исследования собрали данные со всего мира и определили влияние ремня на невысоких людей, потому что тогда считалось, что он вреден для детей и людей низкого роста. Ученые дали ответ, угрожает ли ребенку ремень безопасности, и представили результаты исследования на конференции. На основании этого анализа они разработали первое в мире детское автокресло", – рассказывает она.

Сотни манекенов, которые по телосложению, весу и анатомии повторяют человека, разбиваются в авариях. Так специалисты изучают последствия столкновений.

Кроме лабораторных опытов, специальная группа инженеров-конструкторов выезжает на реальные ДТП, чтобы понять, как еще лучше защитить пассажиров от травм. Лотта опровергает легенду о том, что ремень мешает выбраться, когда автомобиль горит или тонет. Сегодня устройство легко размыкается при любых обстоятельствах.

"Мы шагнули очень далеко: добавили умные технологии, в частности натяжитель или ограничитель нагрузки, чтобы ремень еще лучше адаптировался к различным ситуациям и людям", – говорит она.

Попасть на завод можно только в спецодежде. А также в особой обуви, которая предлагается по размерам.

У Анджело – высокооплачиваемая и ответственная работа. Он крепит ремни безопасности к каркасу автомобиля. В глаза бросается идеальная чистота сборочного цеха.

На линии крепления трехточечного ремня безопасности люди работают, как и на других линиях, в белых перчатках. Отработанные перчатки выбрасывают в мусорный бак.

Поэтому идет постоянное совершенствование ремней безопасности, сотни тысяч раз доказана необходимость их использования.

Но украинцы не ценят свое здоровье и жизни. По данным Центра демократии и верховенства права, лишь 23% соотечественников пристегиваются в машине.

"Когда государство говорит, что за определенное нарушение – мизерный штраф, а он сейчас 51 гривна, это для людей точный сигнал – это нечто неважное. Ну, зачем обращать внимание на то, за что штрафуют на 51 гривну", – говорит Тарас Шевченко, директор Центра демократии и верховенства права.

На следующей неделе на рассмотрение парламентариев в очередной раз должен зайти законопроект по повышению штрафов. Первый предлагал взимать более тысячи гривен, второй – 850. Нынешний – 550.

Пристегиваться или не пристегиваться? Такой вопрос в Швеции, например, не стоит. Потому штраф за не пристегнутый ремень безопасности – полторы тысячи крон или четыре с половиной тысячи гривен.

Журналисты опросили водителей и пассажиров из США и Бельгии. Вот их мнение.

"Вы можете получить штраф, даже если кто-то другой в машине не пристегнут. Эта задача водителя – удостовериться, что все пристегнуты", – говорит Роберт.

"Можно потерять сотни долларов. И это деньги. Сотни долларов только потому, что ты проигнорировал ремень безопасности", – отмечает Лоренс.

"Я всегда пристегнута за рулем. Делаю это, чтобы защитить себя. Я люблю жизнь. Так я чувствую себя безопаснее. Мои друзья также пристегиваются. Я даже прошу сделать это сидящих на заднем сиденье", – утверждает Аманда.

"Когда сажусь в машину, это уже рефлекс – сразу пристегнуть ремень. Без него – никак", – говорит Казимир.

"Ремень – это наша безопасность. И это очень важно. Бельгийцы, как правило, всегда пристегнуты", – отмечает бельгийский водитель. 

Их статистика свидетельствует: 97-99% пользуются ремнями, у нас 77% не пользуются. Это пока не увеличили суммы наказания. И напоследок, кого штрафовать?

"Пункт 2.3. правил дорожного движения говорит о том, что именно на водителя возлагается обязанность пристегиваться лично и не перевозить пассажиров, которые не пользуются этими пассивными средствами безопасности, которыми являются в том числе и ремни безопасности", – отмечает Алексей Белошицкий – первый заместитель начальника департамента патрульной полиции.

То есть, за всех не пристегнутых в машине штраф должен платить водитель. А пользоваться ремнями необходимо и пассажирам на заднем сиденье.

Ранее подобные законопроекты уже составлялись. В декабре прошлого года штрафы за такие нарушения предлагали поднять в 17 раз. В связи с этимжурналисты "Сегодня" решили узнать, что думают об этом сами водители.

Также украинцам грозят штрафы за отсутствие детских кресел в автомобилях. С таким предложением выступили народные депутаты. Если соответствующий законопроект одобрят, устанавливать такие кресла обяжут не только родителей, но и таксистов, а также маршрутчиков.


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Тег видео, Рада, законопроект, штраф, водители, ремень безопасности

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Сегодня

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