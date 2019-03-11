В Украине назвали самые популярные иномарки
Лидером среди новых автомобилей, которые пополнили украинский автопарк, стал Renault Duster
Renault Duster стал самым популярным среди новых автомобилей, которые пополнили автопарк Украины в январе-феврале 2019 года. Об этом сообщает 11 марта Ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром".
В сообщении говорится, что 703 машины этой модели в течение двух месяцев получили свои первые регистрационные номера
Вторую строчку в этом рейтинг занял KIA Sportage, который выбрали 620 украинских покупателей.
На третьей позиции – Renault Logan с результатом 476 авто.
На четвертом и пятом местах – Toyota RAV-4 (406 шт.) и Hyundai Tucson (398 шт) соовтетственно.
В ТОП-10 также вошли Nissan Qashqai (315 шт.), Toyota Camry (306 шт.), Nissan X-Trail (295 шт.), Skoda Octavia (258 шт.) и Renault Sandero (248 шт.).
Напомним, в начале марта "Укравтопром" сообщал, что автомобильный парк Украины с начала 2019 года пополнили 11 тысяч новых легковых авто. Это на 12% меньше, чем за первые два месяца 2018 года. При этом продажи новых легковых автомобилей в феврале 2019 года по сравнению с февралем 2018 года снизились на 2% до 5,7 тыс. единиц.
Ранее специалисты отмечали, что в Украину ввозят больше б/у авто, чем новых - украинцы активно покупают б/у электромобили из-за низкой цены. Сказался на статистике и льготный период растаможивания машин на иностранной регистрации. При этом совокупная доля б/у машина в первичных регистрациях легковых авто к концу 2018 года достигла 75%.
Эксперты прогнозируют, что скоро Украину накроет новая волна "автохлама" из Европы:
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