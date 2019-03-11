В Украине назвали самые популярные иномарки

Лидером среди новых автомобилей, которые пополнили украинский автопарк, стал Renault Duster

Фото: Pixabay

В Украине назвали самые популярные иномарки //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/6b2/29d/5c86b229d3941.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/6b2/29d/5c86b229d3941.jpg 2019-03-11T21:11:00+02:00 Авто Лидером среди новых автомобилей, которые пополнили украинский автопарк, стал Renault Duster

Renault Duster стал самым популярным среди новых автомобилей, которые пополнили автопарк Украины в январе-феврале 2019 года. Об этом сообщает 11 марта Ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром".

В сообщении говорится, что 703 машины этой модели в течение двух месяцев получили свои первые регистрационные номера

Вторую строчку в этом рейтинг занял KIA Sportage, который выбрали 620 украинских покупателей.

На третьей позиции – Renault Logan с результатом 476 авто.

На четвертом и пятом местах – Toyota RAV-4 (406 шт.) и Hyundai Tucson (398 шт) соовтетственно.

В ТОП-10 также вошли Nissan Qashqai (315 шт.), Toyota Camry (306 шт.), Nissan X-Trail (295 шт.), Skoda Octavia (258 шт.) и Renault Sandero (248 шт.).

Напомним, в начале марта "Укравтопром" сообщал, что автомобильный парк Украины с начала 2019 года пополнили 11 тысяч новых легковых авто. Это на 12% меньше, чем за первые два месяца 2018 года. При этом продажи новых легковых автомобилей в феврале 2019 года по сравнению с февралем 2018 года снизились на 2% до 5,7 тыс. единиц.

Ранее специалисты отмечали, что в Украину ввозят больше б/у авто, чем новых - украинцы активно покупают б/у электромобили из-за низкой цены. Сказался на статистике и льготный период растаможивания машин на иностранной регистрации. При этом совокупная доля б/у машина в первичных регистрациях легковых авто к концу 2018 года достигла 75%.

Эксперты прогнозируют, что скоро Украину накроет новая волна "автохлама" из Европы:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Украине назвали самые популярные иномарки". Другие Автоновости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.