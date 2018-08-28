В Украине открыли данные о регистрации авто: что можно узнать

Сегодня, 12:34

В МВД объяснили, кому пригодится новый сервис публичных данных

В Украине открыли данные о регистрации авто: что можно узнать
Автор фото: Сергей Николаев, "Сегодня"

Главный сервисный центр МВД Украины открыл данные о регистрации транспортных средств в стране. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Отныне возможно исследовать реальное состояние украинского авторынка по онлайн-сервису. Доступ к информации – залог доверия к государственным институтам", – написал Аваков на своей странице в Facebook.

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Сервис предоставляет данные о первой регистрации автомобилей в Украине. Транспортное средство попадает в Единый государственный реестр МВД во время его первой регистрации собственником в территориальном сервисном центре МВД. Далее в реестре отражаются все изменения, происходящие с автомобилем: смена собственника, номерного знака, осуществления переоборудования и тому подобное.

"Сервис открытых данных не содержит конфиденциальной информации, но при этом предоставляет возможность ознакомиться с техническими характеристиками зарегистрированных авто. Благодаря сервису можно сравнивать данные по регистрации транспортных средств по региону, дате выпуска, маркой и моделью, типом топлива, цвету и др.", – отмечается на главной странице сервиса.

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Отмечается, что новый сервис пригодится как бизнесу и государству, так и обычным гражданам. По мнению МВД, последние теперь могут выяснить, за что "голосуют кошельком" их соотечественники, узнав самые популярные марки, модели и объемы двигателей авто.

"Предположим, вы планируете приобрести авто. Начинаете поиски "своего" транспортного средства по анализу рынка и теряетесь в многообразии предложений. К кому обратиться за советом? Обратитесь к гражданам, которые за наиболее оптимальные варианты уже "проголосовали кошельком" – точную информацию о самых популярных модели авто в вашем регионе можно найти благодаря сервису открытых данных", - отмечается на главной странице нового сервиса.

Бизнесу, как отмечают в ведомстве, пригодятся данные о потребительском поведении украинцев, а государству – срез популярности электромобилей, бензиновых авто и "дизелей" в Украине.

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Ранее сообщалось, что аферисты придумали новые способы заработать на продаже б/у авто в Украине.

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"Сегодня"

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