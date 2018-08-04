В Украине придумали альтернативу американским домам на колесах

Компания по производству украинских домов на колесах уже имеет представительство более чем в 10 странах мира

Команда украинских инженеров и изобретателей создала альтернативу крупным американским трейлерам. Журналисты "Сегодня" узнали о технических характеристиках настоящего украинского дома на колесах.

Руководитель проекта Павел Волков отмечает, что идея не нова, но для украинцев актуальна.

"Идея таких прицепов была подсмотрена мной на американских сайтах. Но вы не найдете ничего подобного в Украине. Поэтому мы с другом приняли решение изготовить это для себя изначально. Это практически полноценный дом на колесах. В него входит полноценная спальня с матрасом, кухня, которая полностью заменяет домашний обиход – с водой, холодильником и плитой. Есть музыка и свет, инвектор 220 вольт на борту. Также у нас есть телевизор", – говорит Волков.

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Все эти технические усовершенствования не повлияли на мобильность трейлера. Габариты дома на колесах – два метра в длину и метр сорок в ширину. Питается он от собственного аккумулятора.

"Он очень конкурентен. Потому что ближайшие аналоги ведущих производителей процентов на 20-30 дороже", – считает соавтор дома на колесах Анатолий Пупеза.

Демократичная цена, отмечают авторы, позволила быстро наладить серийное производство и завоевать расположение за рубежом. Представитель компании Юлия Борбеза говорит: недавно команду даже пригласили открывать мировую техническую выставку.

Сегодня компания по производству украинских домов на колесах имеет представительство более чем в 10 странах мира. И на этом останавливаться не собирается.

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