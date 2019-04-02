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В Украине сократился спрос на новые коммерческие авто

Сегодня, 19:17

Лидером продаж среди коммерческих авто по итогам марта стал Fiat

Фото: Pixabay
В Украине сократился спрос на новые коммерческие авто //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/388/bc2/5ca388bc2b7c4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/388/bc2/5ca388bc2b7c4.jpg Авто Лидером продаж среди коммерческих авто по итогам марта стал Fiat

Спрос на новые коммерческие автомобили в Украине в марте 2019 года снизился на 2% по сравнению с мартом 2018-го – количество таких авто, реализованных на внутреннем рынке, сократилось до 968 штук.

Об этом 2 апреля информирует Ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром".

По итогам первого квартала в Украине было зарегистрировано 2540 новых коммерческих автомобилей, что почти на 12% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Укравтопром" назвал пятерку авто, которые лучше всего продавались в марте:

  • Fiat – 139 автомобилей (+35% по сравнению с прошлогодним результатом);
  • Renault – 126 автомобилей (-14%);
  • Volkswagen – 90 автомобилей (продажи увеличились почти в 1,9 раза);
  • Mercedes-Benz – 88 автомобилей (+47%);
  • Ford – 79 автомобилей, как и в марте прошлого года.

Напомним, коммерческие автомобили предназначены для осуществления коммерческих перевозок, то есть для получения дохода.

Накануне "Укравтопром" сообщил, что украинцы в марте зарегистрировали 7,3 тыс. новых легковых автомобилей – за год спрос вырос на 8%. Бестселлером месяца стал автомобиль KIA Sportage, на котором свой выбор остановили 549 покупателей.

Между тем, в Украине резко уменьшилось количество желающих растаможить "евробляхы":


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Тег авто, автомобили, укравтопром

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