В Украине сократился спрос на новые коммерческие авто
Лидером продаж среди коммерческих авто по итогам марта стал Fiat
Спрос на новые коммерческие автомобили в Украине в марте 2019 года снизился на 2% по сравнению с мартом 2018-го – количество таких авто, реализованных на внутреннем рынке, сократилось до 968 штук.
Об этом 2 апреля информирует Ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром".
По итогам первого квартала в Украине было зарегистрировано 2540 новых коммерческих автомобилей, что почти на 12% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
"Укравтопром" назвал пятерку авто, которые лучше всего продавались в марте:
- Fiat – 139 автомобилей (+35% по сравнению с прошлогодним результатом);
- Renault – 126 автомобилей (-14%);
- Volkswagen – 90 автомобилей (продажи увеличились почти в 1,9 раза);
- Mercedes-Benz – 88 автомобилей (+47%);
- Ford – 79 автомобилей, как и в марте прошлого года.
Напомним, коммерческие автомобили предназначены для осуществления коммерческих перевозок, то есть для получения дохода.
Накануне "Укравтопром" сообщил, что украинцы в марте зарегистрировали 7,3 тыс. новых легковых автомобилей – за год спрос вырос на 8%. Бестселлером месяца стал автомобиль KIA Sportage, на котором свой выбор остановили 549 покупателей.
Между тем, в Украине резко уменьшилось количество желающих растаможить "евробляхы":
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