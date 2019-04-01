Украинцы зарегистрировали 7300 новых авто: назван бестселлер месяца

За год спрос на новые автомобили в стране увеличился на 8%

Фото: Pixabay

Украинцы зарегистрировали 7300 новых авто: назван бестселлер месяца //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/1db/192/5ca1db192cf1a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/1db/192/5ca1db192cf1a.jpg 2019-04-01T12:40:00+03:00 Авто За год спрос на новые автомобили в стране увеличился на 8%

Украинцы в марте зарегистрировали 7,3 тыс. новых легковых автомобилей – за год спрос вырос на 8%. Об этом 1 апреля информирует Ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром".

"Бестселлером месяца стал автомобиль KIA Sportage, на котором свой выбор остановили 549 покупателей", – сказано в сообщении.

"Укравтопром" перечислил самые популярные марки:

Renault – первые регистрационные номера получили 1022 автомобиля, что на 66% больше по сравнению с аналогичным месяцем 2018 год;

Toyota – количество зарегистрированных авто этой марки составило 835 штук (-7%);

KIA – 710 регистраций, что в 3,2 раза больше показателя в марте-2018;

Skoda – 589 регистраций (+37%);

Nissan – 567 авто (+28%).

В десятку мартовского рынка также вошли Volkswagen (476 шт.), Hyundai (422 шт.), Mazda (268 шт.), BMW (259 шт.) и Suzuki (240 шт.).

Напомним, по данным "Укравтопрома", автомобильный парк Украины за январь-февраль 2019 года пополнили 11 тысяч новых легковых авто. Это на 12% меньше, чем за первые два месяца 2018 года. При этом продажи новых легковых автомобилей в феврале 2019 года по сравнению с февралем 2018 года снизились на 2% до 5,7 тыс. единиц.

Самым популярным среди новых автомобилей в январе-феврале этого года стал Renault Duster.

Эксперты прогнозируют, что скоро Украину накроет новая волна "автохлама" из Европы:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Украинцы зарегистрировали 7300 новых авто: назван бестселлер месяца". Другие Автоновости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.