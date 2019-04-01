Украинцы зарегистрировали 7300 новых авто: назван бестселлер месяца
За год спрос на новые автомобили в стране увеличился на 8%
Украинцы в марте зарегистрировали 7,3 тыс. новых легковых автомобилей – за год спрос вырос на 8%. Об этом 1 апреля информирует Ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром".
"Бестселлером месяца стал автомобиль KIA Sportage, на котором свой выбор остановили 549 покупателей", – сказано в сообщении.
"Укравтопром" перечислил самые популярные марки:
- Renault – первые регистрационные номера получили 1022 автомобиля, что на 66% больше по сравнению с аналогичным месяцем 2018 год;
- Toyota – количество зарегистрированных авто этой марки составило 835 штук (-7%);
- KIA – 710 регистраций, что в 3,2 раза больше показателя в марте-2018;
- Skoda – 589 регистраций (+37%);
- Nissan – 567 авто (+28%).
В десятку мартовского рынка также вошли Volkswagen (476 шт.), Hyundai (422 шт.), Mazda (268 шт.), BMW (259 шт.) и Suzuki (240 шт.).
Напомним, по данным "Укравтопрома", автомобильный парк Украины за январь-февраль 2019 года пополнили 11 тысяч новых легковых авто. Это на 12% меньше, чем за первые два месяца 2018 года. При этом продажи новых легковых автомобилей в феврале 2019 года по сравнению с февралем 2018 года снизились на 2% до 5,7 тыс. единиц.
Самым популярным среди новых автомобилей в январе-феврале этого года стал Renault Duster.
Эксперты прогнозируют, что скоро Украину накроет новая волна "автохлама" из Европы:
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Украинцы зарегистрировали 7300 новых авто: назван бестселлер месяца". Другие Автоновости смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Водителям разрешили показывать договоры об "автогражданке" со смартфонов
Подтвердить наличие ОСАГО стало проще из-за постановления Кабмина
В Европе вводят обязательные "черные ящики" для всех автомобилей
Власти ЕС согласовали новые требования к безопасности новых транспортных средств