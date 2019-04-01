Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,21
30,57
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Автоновости

Украинцы зарегистрировали 7300 новых авто: назван бестселлер месяца

Сегодня, 12:40

За год спрос на новые автомобили в стране увеличился на 8%

Фото: Pixabay
Украинцы зарегистрировали 7300 новых авто: назван бестселлер месяца //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/1db/192/5ca1db192cf1a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/1db/192/5ca1db192cf1a.jpg Авто За год спрос на новые автомобили в стране увеличился на 8%

Украинцы в марте зарегистрировали 7,3 тыс. новых легковых автомобилей – за год спрос вырос на 8%. Об этом 1 апреля информирует Ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром".

"Бестселлером месяца стал автомобиль KIA Sportage, на котором свой выбор остановили 549 покупателей", – сказано в сообщении.

"Укравтопром" перечислил самые популярные марки:

  • Renault – первые регистрационные номера получили 1022 автомобиля, что на 66% больше по сравнению с аналогичным месяцем 2018 год;
  • Toyota – количество зарегистрированных авто этой марки составило 835 штук (-7%);
  • KIA – 710 регистраций, что в 3,2 раза больше показателя в марте-2018;
  • Skoda – 589 регистраций (+37%);
  • Nissan – 567 авто (+28%).

В десятку мартовского рынка также вошли Volkswagen (476 шт.), Hyundai (422 шт.), Mazda (268 шт.), BMW (259 шт.) и Suzuki (240 шт.).

Напомним, по данным "Укравтопрома", автомобильный парк Украины за январь-февраль 2019 года пополнили 11 тысяч новых легковых авто. Это на 12% меньше, чем за первые два месяца 2018 года. При этом продажи новых легковых автомобилей в феврале 2019 года по сравнению с февралем 2018 года снизились на 2% до 5,7 тыс. единиц.

Самым популярным среди новых автомобилей в январе-феврале этого года стал Renault Duster.

Эксперты прогнозируют, что скоро Украину накроет новая волна "автохлама" из Европы:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег авто, автомобили, укравтопром

Вы сейчас просматриваете новость " Украинцы зарегистрировали 7300 новых авто: назван бестселлер месяца". Другие Автоновости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Водителям разрешили показывать договоры об "автогражданке" со смартфонов

29 марта, 13:10

Подтвердить наличие ОСАГО стало проще из-за постановления Кабмина

Украинцы увеличили плату налога на элитные авто: названа сумма

27 марта, 12:34

Сумма уплаченного транспортного налога за два месяца выросла на 26%

В Европе вводят обязательные "черные ящики" для всех автомобилей

26 марта, 14:12

Власти ЕС согласовали новые требования к безопасности новых транспортных средств

Первый город в мире внедряет зарядку электромобилей "по воздуху"

22 марта, 10:20

Разработчики планируют использовать пластины, встроенные в дорожное покрытие

8 самых отвратительных женских привычек по мнению мужчин

Отец Юлии Началовой: «Беды дочери начались из-за первого мужа»

Может быть много сюрпризов: Айвазовская о 2-ом туре выборов

Ошибки в поцелуях: чего не стоит делать

В сети появилась фотография Гриценко с Жуковым

«Всегда рядом»: популярный певец признался в чувствах Ани Лорак

Боевики "ДНР" раскрыли данные о своих потерях в 2018 году

Названа каша, которая снижает давление и помогает похудеть

Столичный рынок труда: Почему киевляне не хотят работать

Крестные родители: кому нельзя становиться крестными
Загрузка...

Чего ждать в апреле: доплата для пенсионеров и конец лечению без деклараций

Вчера, 07:51

С апреля многодетные семьи будут получать ежемесячную доплату в размере 1626 грн

Права с чипом для водителей и регистрация авто в два раза дороже: МВД готовит реформу

Вчера, 07:38

В МВД готовят крупные изменения в работе сервисных центров

За счет чего богатеют миллионеры Украины: ГФС раскрыла подробности

Вчера, 07:00

Люди декларируют доходы от бизнеса, наследства, продажи и аренды

Тепло и сухо, но не везде: прогноз погоды в Украине на неделю

30 марта, 07:18

В понедельник, 1 апреля, осадков ждать не стоит, но с запада надвинется холодный фронт

Жена украинского кума Путина стала моделью известного дизайнера

Бродяга любви: пластические операции и скандалы Леонтьева

Тайны бывшей жены Александра Серова