В Украине внезапно упали продажи электромобилей: что произошло

Продажи автомобилей с электродвигателем в Украине в июле 2020 года сократились по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 6% – до 799 единиц. Еще в июне этот показатель показывал заметный рост. Как объяснили аналитики ассоциации автопроизводителей "Укравтопром", негативную динамику спровоцировала путаница в законодательстве, которая была вызвана изменением системы кодификации товаров.

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"4 июня Верховная Рада приняла проект закона о таможенном тарифе, который изменил с 1 июля кодификацию транспортных средств, оснащенных исключительно электродвигателями. При этом нардепы забыли внести соответствующие изменения в Налоговый кодекс, что поставило под угрозу возможность дальнейшего использования льготы по освобождению от уплаты НДС", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в июле из электромобилей, прошедших регистрацию в Украине, было 766 легковых авто и 33 – коммерческих. Всего с начала года в Украине было поставлено на учет 4315 ед. автотранспортной техники, работающей исключительно на электротяге: 4 112 легковых авто, 202 коммерческих и один автобус.

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Самым популярным электрокаром на украинском рынке остается Nissan Leaf. За месяц автопарк страны пополнился 234 автомобилями этой модели. На втором месте Tesla Model 3, ее выбрали 115 автомобилистов.

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Также в пятерку самых востребованных автомобилей с нулевым уровнем выбросов вошли:

Tesla Model S – 98 шт.;

Tesla Model X- 45 шт.;

Fiat 500е – 38 шт.

Ранее сайт "Сегодня" разбирался, сколько зарплат нужно украинцу, чтобы накопить на авто. Оказалось, что в Европе собрать деньги на легковую машину гораздо проще.

А о том, как украинцы нарушают ПДД на трассах, смотрите в сюжете:

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