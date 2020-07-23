Украинцы пересаживаются на электромобили: ТОП-5 популярных моделей

Несмотря на то что в целом в Украине просел спрос на автомобили, за первую половину 2020 года в стране поставили на учет 3 516 электрокаров. Это на 10% больше, чем за первое полугодие 2019 года, подсчитали аналитики ассоциации автопроизводителей "Укравтопром".

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"Из этого количества легковых электромобилей было 3 346 шт. (+13% к аналогичному периоду прошлого года), коммерческих авто на электротяге – 169 шт. (- 23%) и один электроавтобус", – уточнили специалисты.

Доля новой техники в регистрациях этого года составила: легковых авто – 7,8%, коммерческих – 2,4%, автобусов – 100%.

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Самой популярной моделью остается Nissan Leaf (1159 шт., из них новых – 6 шт.). Далее в рейтинге идут Tesla Model S (389 шт., новых – 2 шт.) и Tesla Model 3 (358 шт., новых – 8 шт.). Замыкают ТОП-5 Tesla Model X (162 шт., новых – 11 шт.) и Volkswagen e-Golf – 161 шт. (все б/у).

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Среди новых электромобилей самым популярным был кроссовер Audi E-Tron. С января по июнь на этой модели остановили свой выбор 59 украинцев.

Ранее сообщалось, что Украина в карантин заметно сократила производство авто. В июне в стране собрали 336 автомобилей. При этом выпуск легковых автомобилей по сравнению с прошлым годом уменьшился на 43%.

Также новости "Сегодня" рассказывали о запуске правительственного мобильного приложения "Дія", в котором в электронном виде представлены водительские права и техпаспорт на автомобиль:

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