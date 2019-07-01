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В Украину запретили ввозить авто из России

1 июля, 16:12

Транспортные средства из РФ попали под эмбарго

Фото: Pixabay

С сегодняшнего дня, 1 июля, в Украину запрещается ввоз транспортных средств из России. Такое эмбарго предусматривает постановление, которым Кабмин расширил перечень запрещенных к ввозу на территорию Украины товаров из Российской Федерации.

"Для подтверждения страны происхождения транспортных средств необходимо предоставить к таможенному оформлению один из документов о происхождении, о которых говорится в статье 43 Таможенного кодекса Украины, или документ о происхождении товара, определенный международными договорами о свободной торговле", – отметили в Государственной фискальной службе (ГФС).

В 43-й статье Таможенного кодекса указано, что документами, подтверждающими страну происхождения товара, являются:

  • сертификат о происхождении товара;
  • заверенная декларация о происхождении товара;
  • сертификат о региональном наименовании товара.

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При этом страна происхождения товара декларируется при представлении исключительно оригиналов документов. Но в случае утраты сертификата о происхождении товара принимается его официально заверенный дубликат.

"Дополнительными сведениями о стране происхождения товара являются сведения, содержащиеся в товарных накладных, упаковочных листах, отгрузочных спецификациях, сертификатах (соответствия, качества, фитосанитарных, ветеринарных и т.п.), таможенной декларации страны экспорта, паспортах, технической документации, выводах-экспертизах соответствующих органов , других материалах, которые могут быть использованы для подтверждения страны происхождения товара", – отмечается в Таможенном кодексе.﻿

Напомним, 18 апреля Россия расширила список запрещенных товаров из Украины. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал соответствующее постановление и отметил, что расширяется запрет на ввоз в Россию украинской продукции машиностроения, легкой промышленности, металлообработки, стоимость которой за прошлый год составила почти 250 млн долларов.

10 апреля Кабинет министров Украины расширил перечень товаров из Российской Федерации, которые запрещено ввозить в Украину. Изначально эмбарго на российские товары было введено с 10 января 2016 года. В конце 2019 года правительство продлило его до 31 декабря 2019 года. Соответствующее решение потеряет силу 1 января 2020 года.

Запреты вводились в ответ на решение правительства РФ ввести с 1 января продэмбарго в отношении Украины, принятое из-за введения Украиной санкций против России.

При этом 29 декабря 2018 года Медведев подписал постановление о запрете на импорт в РФ ряда товаров из Украины либо перемещаемых через территорию Украины. Большая часть "запрещенки" – это промтовары. Но фигурируют в перечне и продукты питания.

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Тег Россия, авто, Украина, санкции, эмбарго, автомобили, внешняя торговля

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