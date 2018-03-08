В Женеве показали самый быстрый электромобиль в мире: видео

На Женевском автосалоне публике показали электромобиль Rimac C_Two с силовой установкой мощностью 1914 л.с., которая позволила ему стать самым быстрым автомобилем в мире.

Самый быстрый автомобиль в мире построили не в США, Германии или Японии. C_Two разработан хорватской компанией Rimac. Он является наследником мелкосерийной модели Concept_One.

Основой машины служит углепастикововый монокок, подрамник и крыша также выполнены из карбона. Часть других элементов сделаны из алюминия. Габаритные размеры новинки – 4750x1986x1208 мм, колесная база – 2745 мм, а масса составила 1950 кг.

Технические характеристики Rimac C_Two не могут не впечатлять: здесь четыре электромотора на постоянных магнитах, каждый из которых имеет собственную трансмиссию: одноступенчатые редукторы спереди и двухступенчатые сзади. Распределение тяги постоянно контролируется электроникой.

Суммарная мощность системы – поразительные 1408 киловатт (1914 л.с.), крутящий момент – 2300 Нм. Вся эта мощь позволяет развивать 60 миль/ч всего за 1,85 секунды – это на 0,05 секунды быстрее грядущего Tesla Roadster. Сотню километров в час машина набирает за 1,97 секунды – и это быстрее недавно представленного японцами Aspark Owl. Разгон до 300 км/ч занимает 11,8 секунд, а драговый "квотер" автомобиль проходит за 9,1 секунды (Tesla для своего Roadster декларирует 8,8). Максималка заявлена на уровне 412 км/ч.

Питать четырехмоторный силовой агрегат будет батарея емкостью 120 киловатт-часов. По циклу NEDC ее должно хватать на 650 км пробега (у Теслы 200 киловатт-часов и 1000 км запаса хода). Благодаря тому, что батарея может принимать высокий заряд тока, ее можно пополнить на 80% менее чем за полчаса.

И это не все, чем может удивить хорватский производитель. Самый быстрый автомобиль оснащен автопилотом четвертого уровня автономности. А это значит, что электромобиль хоть и оснащен традиционными органами управления, вполне может передвигаться без участия водителя.

Для этого служат восемь камер, один или два лазерных дальномера, шесть радаров и 12 ультразвуковых датчиков. Гиперкар планируют выпустить ограниченным тиражом в 150 экземпляров. Для такого рода машин это немало, учитывая то, что Concept_One был выпущенв количестве восьми штук (плюс пара гоночных Concept_S).

Оставить заявку на самый быстрый автомобиль можно уже сейчас, а первые серийные экземпляры должны попасть к владельцам к 2020 году.

Ранее сообщалось, что цены на электромобили в Украине могут упасть еще на 23%.

Напомним, с 1 января 2018 года электромобили освободили от НДС и акцизного сбора. Льготный налоговый режим будет действовать год - до 31 декабря 2018 года. Эксперты ожидают, что рынок электромобилей, благодаря этим льготам, вырастет в два-три раза.