Владельцы "евроблях" озвучили новые требования к Раде

Вчера, 12:08

Водители автомобилей на еврономерах хотят серьезных уступок от власти


Владельцы нерастаможенных автомобилей на еврономерах, т.н. "евроблях", требуют исключить из законопроектов о легализации таких авто нормы о возрасте транспортных средств. Об этом сообщили в объединении "АвтоЕвроСила". Активисты отмечают, что разработали поправки к законопроектам №8487 и №8488  с помощью юристов, общественных и ветеранских организаций.

Главным образом речь идет об исключении из формулы расчета ставки растаможки возраста авто. Также владельцы "евроблях" требуют снизить ставки на растаможку в несколько раз.

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В требованиях активистов также есть пункт об отмене платежей для ветеранов войны и инвалидов первой и второй категории. Участникам боевых действий предлагают урезать платежи на 50%.

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"Евробляхеры" ожидают регистрации поправок с помощью отдельных депутатов и депутатских групп. Осенью активисты планируют организовать масштабную акцию. 

Напомним, ранее Верховная Рада одобрила в первом чтении растаможку автомобилей на еврономерах. Депутаты поддержали законопроект №8487 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств".

Документом предлагается установить базовые ставки акцизного налога для нового автомобиля с бензиновым двигателем объемом 1000 куб. см в размере 50 евро за единицу и для дизеля – 75 евро.

Определение акцизного налога для каждого легкового автомобиля будет осуществляться путем применения к базовым ставкам акцизного налога коэффициентов. Один коэффициент будет определяться делением объема цилиндров двигателя внутреннего сгорания автомобиля в куб. см на 1000 куб. см. Коэффициент возраста – количество полных календарных лет с года, последующего за годом производства автомобилей, к году определения ставки налога.

Также был принят в первом чтении законопроект №8488 "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые законодательные акты относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины".

Этим документом предлагается расширить условия, которые являются основанием для продления предварительно установленного срока временного ввоза транспортных средств коммерческого назначения, а именно хранения таких транспортных средств под таможенным контролем, осуществления других операций с такими транспортными средствами в случаях.

Ранее владельцы "евроблях" уже озвучивали все требования, главным из которых назвали отмену акциза на растаможку автомобилей.
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Источник:

"Сегодня"

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