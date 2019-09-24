Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,33
26,72

Volkswagen открыл производство батарей для электрокаров

24 сентября, 12:18

Концерн планирует перейти к массовому выпуску аккумуляторов

/ Фото: AFP

Немецкий автомобилестроительный концерн Volkswagen, который займется выпуском электрокаров совместно с Ford, начал выпуск собственных аккумуляторных батарей для электромобилей. В немецком городе Зальцгиттер с 23 сентября запущена пилотная установка, способная производить батареи малыми сериями, пишет Deutsche Welle.

В концерне рассчитывают таким образом наработать необходимый опыт, который позволит совместно со шведским партнером – компанией Northvolt – развернуть массовое производство аккумуляторов.

"Своим производством аккумуляторов и центром передового опыта в Зальцгиттере Volkswagen делает решающий вклад в развитие в Германии производства батарей", – заявил председатель наблюдательного совета концерна Ханс Дитер Печ.

Реклама

С 2020 года Volkswagen намерен начать строительство в Нижней Саксонии предприятия по производству аккумуляторных батарей суммарной мощностью 16 гигаватт-часов. Его ввод в эксплуатацию ожидается в конце 2023 - начале 2024 года. Кроме того, в так называемом "Центре передового опыта" около 300 экспертов Volkswagen займутся разработкой и тестированием технологических процедур по производству литий-ионных аккумуляторов. В 2020 году также в Зальцгиттере должна быть введена в эксплуатацию установка по утилизации отработанных батарей.

Читайте также: BMW, Daimler, Ford и Volkswagen показали, как будут выглядеть их электрозаправки

В тренде
Зеленский улетел в США, доллар бьет антирекорды: итоги дня

В общей сложности концерн намерен инвестировать более миллиарда евро в производство собственных аккумуляторных батарей для электромобилей, из которых 900 млн будет выделено совместному предприятию со шведским партнером.

Уже в ноябре 2019 года должно начаться производство первого серийного электромобиля Volkswagen ID.3, за которым последуют новые модели. Как ожидается, в течение 10 лет на рынок могут выйти порядка 70 различных электромобилей, что требует большого количества аккумуляторных батарей, которые концерн пока приобретает у азиатских поставщиков.

Напомним, ранее сообщалось, что гоночный электрокар Volkswagen побил 20-летний рекорд. Спортивный прототип Volkswagen ID R совершил скоростной подъем на холм Пайкс-Пик длиной 1,866 километров за 41,18 секунды, что на полсекунды меньше, чем у 41,6-секундного заезда бывшего пилота Формулы-1 Ника Хайдфельда, установленного в 1999 году:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Германия Volkswagen батареи аккумуляторы электрокары электромобили

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Украинцы стали активнее покупать бюджетные автомобили: ТОП-5 марок
Украинцы стали активнее покупать бюджетные автомобили: ТОП-5 марокАвто
Mercedes-Benz отказывается от бензина и дизеля
Mercedes-Benz отказывается от бензина и дизеляАвто
Зеленский подписал закон о штрафах для
Зеленский подписал закон о штрафах для "евробляхеров"Авто
В Мининфраструктуры предлагают растаможивать старые
В Мининфраструктуры предлагают растаможивать старые "евробляхи" по одной ставкеАвто
Первая в Украине бетонная дорога обзавелась инновационной разметкой: появились фото
Первая в Украине бетонная дорога обзавелась инновационной разметкой: появились фотоТранспорт
Мировые столицы отметили День без автомобилей
Мировые столицы отметили День без автомобилейЕвросоюз

Новости партнеров

Loading...