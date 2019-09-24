Volkswagen открыл производство батарей для электрокаров

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Немецкий автомобилестроительный концерн Volkswagen, который займется выпуском электрокаров совместно с Ford, начал выпуск собственных аккумуляторных батарей для электромобилей. В немецком городе Зальцгиттер с 23 сентября запущена пилотная установка, способная производить батареи малыми сериями, пишет Deutsche Welle.

В концерне рассчитывают таким образом наработать необходимый опыт, который позволит совместно со шведским партнером – компанией Northvolt – развернуть массовое производство аккумуляторов.

"Своим производством аккумуляторов и центром передового опыта в Зальцгиттере Volkswagen делает решающий вклад в развитие в Германии производства батарей", – заявил председатель наблюдательного совета концерна Ханс Дитер Печ.

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С 2020 года Volkswagen намерен начать строительство в Нижней Саксонии предприятия по производству аккумуляторных батарей суммарной мощностью 16 гигаватт-часов. Его ввод в эксплуатацию ожидается в конце 2023 - начале 2024 года. Кроме того, в так называемом "Центре передового опыта" около 300 экспертов Volkswagen займутся разработкой и тестированием технологических процедур по производству литий-ионных аккумуляторов. В 2020 году также в Зальцгиттере должна быть введена в эксплуатацию установка по утилизации отработанных батарей.

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В общей сложности концерн намерен инвестировать более миллиарда евро в производство собственных аккумуляторных батарей для электромобилей, из которых 900 млн будет выделено совместному предприятию со шведским партнером.

Уже в ноябре 2019 года должно начаться производство первого серийного электромобиля Volkswagen ID.3, за которым последуют новые модели. Как ожидается, в течение 10 лет на рынок могут выйти порядка 70 различных электромобилей, что требует большого количества аккумуляторных батарей, которые концерн пока приобретает у азиатских поставщиков.

Напомним, ранее сообщалось, что гоночный электрокар Volkswagen побил 20-летний рекорд. Спортивный прототип Volkswagen ID R совершил скоростной подъем на холм Пайкс-Пик длиной 1,866 километров за 41,18 секунды, что на полсекунды меньше, чем у 41,6-секундного заезда бывшего пилота Формулы-1 Ника Хайдфельда, установленного в 1999 году:

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