Volkswagen резко сократит число сотрудников
Компания хочет избежать массовых увольнений, но запланировала уменьшение штата
Немецкий концерн Volkswagen, который стал крупнейшим производителем авто в мире, планирует до 2023 года сократить от пяти до семи тысяч рабочих мест в рамках программы оптимизации затрат.
Как сообщает пресс-служба компании, чтобы избежать увольнений автопроизводитель намерен не набирать сотрудников на места тех, кто будет выходить на пенсию.
При этом рассматривается возможность принятия на работу до 2000 специалистов в подразделение по техническому развитию бренда. Предполагается, что работники этого подразделения займутся разработкой архитектуры аппаратных средств и программного обеспечения.
Ранее также стало известно, что Volkswagen полностью откажется от бензина и дизеля. При этом концерн намерен выпустить 22 миллиона электромобилей за 10 лет.
В марте 2019 года руководство компании подтвердило прогноз роста выручки на 2019 год на уровне до 5%, несмотря на ослабление подъема на авторынках по всему миру. Рентабельность в этом году, как ожидается, останется в диапазоне от 6,5% до 7,5% выручки.
Недавно уже были представлены первые тизеры концептуального Volkswagen I.D. Vision. Предполагается, что этот электрокар Volkswagen сможет передвигаться исключительно в беспилотном режиме.
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