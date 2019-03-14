Volkswagen резко сократит число сотрудников

Компания хочет избежать массовых увольнений, но запланировала уменьшение штата

Фото: AFP

Volkswagen резко сократит число сотрудников //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/a03/c7b/5c8a03c7bd54e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/a03/c7b/5c8a03c7bd54e.jpg 2019-03-14T09:34:00+02:00 Авто Компания хочет избежать массовых увольнений, но запланировала уменьшение штата

Немецкий концерн Volkswagen, который стал крупнейшим производителем авто в мире, планирует до 2023 года сократить от пяти до семи тысяч рабочих мест в рамках программы оптимизации затрат.

Как сообщает пресс-служба компании, чтобы избежать увольнений автопроизводитель намерен не набирать сотрудников на места тех, кто будет выходить на пенсию.

При этом рассматривается возможность принятия на работу до 2000 специалистов в подразделение по техническому развитию бренда. Предполагается, что работники этого подразделения займутся разработкой архитектуры аппаратных средств и программного обеспечения.

Ранее также стало известно, что Volkswagen полностью откажется от бензина и дизеля. При этом концерн намерен выпустить 22 миллиона электромобилей за 10 лет.

В марте 2019 года руководство компании подтвердило прогноз роста выручки на 2019 год на уровне до 5%, несмотря на ослабление подъема на авторынках по всему миру. Рентабельность в этом году, как ожидается, останется в диапазоне от 6,5% до 7,5% выручки.

Недавно уже были представлены первые тизеры концептуального Volkswagen I.D. Vision. Предполагается, что этот электрокар Volkswagen сможет передвигаться исключительно в беспилотном режиме.

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