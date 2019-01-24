Volvo отзывает 200 тысяч автомобилей по всему миру: названы модели
Отзыв происходит из-за выявленной неисправности в топливной системе
Компания Volvo отзывает более 200 тысяч автомобилей по всему миру (из них 37 тысяч – в Швеции) из-за выявленной неисправности в топливной системе, предположительно трещин в бензопроводе.
"При наихудшем сценарии топливо может проливаться в двигатель, – приводит телеканал слова начальника пресс-службы автопроизводителя Анники Бьерстаф. – Это чистая мера предосторожности".
Пока в компанию не поступало заявлений о каких-либо инцидентах, связанных с дефектом бензопровода.
Бьерстаф не назвала возможную стоимость работ по устранению неисправности, сказав лишь, что компания свяжется с владельцами соответствующих машин и предложит им прибыть на бесплатную замену бензопровода.
Речь идет о разных моделях, выпускавшихся в 2015-2016 годах, среди которых V40, V40CC, S60, S60CC, V60, V60CC, XC60, V70, XC70, S80 и XC90.
Накануне Tesla объявила отзыв 14 тысяч авто. В Китае рассказали об опасности электромобилей, произведенных в 2014-2016 годах.
Американский Ford также отзывает авто из-за проблем с подушками безопасности Takata. Программа по отзыву коснется почти миллиона машин.
Ранее мы писали, что BMW отзывает сотни тысяч авто в Европе: названы модели. Неисправность в дизельных автомобилях немецкого производителя может привести к возгоранию авто, признали в компании.
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