За лихачество на дороге могут арестовать авто: что грозит водителям

Украинские водители оплачивают 77% выписанных штрафов за превышение скорости, а у тех, кто не платит добровольно, могут арестовать автомобиль. Об этом сообщили заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко и первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

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Так, за 100 дней работы системы видеофиксации, которая была запущена с 1 июня, патрульные подписали более 833 тыс. постановлений о превышении скорости. Водители заплатили штрафы в 645 тыс. случаях, то есть уровень добровольной уплаты штрафов достиг 77%.

"Процент добровольной уплаты штрафов – 77%, то есть это высокий уровень ответственности водителей", – цитирует Билошицкого УНИАН.

Геращенко же предостерег водителей от уклонения от уплаты штрафов. Он отметил, что материалы в отношении нарушителей будут передаваться в исполнительную службу, которая, в свою очередь, будет взимать их принудительно, в том числе через арест автомобилей.

"Хочу предупредить, что мы вместе с исполнительной службой будем выносить исполнительные производства и по решению судов будем арестовывать ваши машины и заставлять вас выполнять закон", – сказал он.

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Геращенко также напомнил, что запуск системы видеофиксации был обусловлен частыми превышениями скорости и высоким уровнем смертности на дорогах.

"После того как заработали первые 50 камер, удалось добиться впечатляющих результатов. Камеры были поставлены в местах наиболее серьезных ДТП. И мы посчитали, что уровень аварийности в местах установки камер снизился очень существенно – за 100 дней там было зафиксировано всего 13 ДТП. То есть аварийность снизилась втрое", - сказал он.

Кроме того, Геращенко добавил, что количество фактов превышения скорости в местах установки камер за 100 дней снизилось в шесть раз. В частности, 1 июня было зафиксировано около 60 тысяч фактов превышения скорости, а сегодня ежедневно фиксируется около 10 тысяч.

Напомним, данные о камерах в Киеве и на основных участках республиканских дорог – уже не секрет. Более того, существуют специальные мобильные приложения, которые "знают", где и на каких дорогах находятся камеры автофиксации, и предупреждают водителя о приближении к таким участкам.

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Подробнее о том, как украинцы нарушают ПДД на трассах, смотрите в сюжете "Сегодня":

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