Запорожский автозавод запускает производство нового автобуса

Новую модел автобуса ЗАЗ оснастили двигателем, который соответствует нормам Евро-5

Фото: Andrew Bone / Flickr.

Запорожский автозавод запускает производство нового автобуса //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/fa7/6bc/5c6fa76bc4b24.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/fa7/6bc/5c6fa76bc4b24.jpg 2019-02-22T09:42:03+02:00 Авто Новую модел автобуса ЗАЗ оснастили двигателем, который соответствует нормам Евро-5

Запорожский автозавод (ЗАЗ) выводит на рынок новую модель автобуса I-VAN А08, которая производится в двух комплектациях — пригородный (А08А1В) и школьный (А08А14). Автобус станет дополнением к моделям малого класса ЗАЗ I-VAN А07 и среднего класса ЗАЗ I-VAN А10.

Машина восьмого семейства очертаниями и пропорциями больше похожа на "семерку", однако имеет иной дизайн передней части. Общая длина автобуса составляет 7,76 метров. Полная масса – 8 тонн. Салон имеет 28 мест для сидения, общая пассажировместимость – 43 человека.

I-VAN А08 оснащается турбодизелем Weichai китайского производства, который соответствует нормам Евро-5. Трехлитровый агрегат имеет 140 л.с. и потребляет около 17 литров бензина на 100 км. Максимальная скорость автобуса – 90 км/ч.

Отметим, что Запорожский автозавод возобновил производство автобусовв конце 2016 года – после почти годичного простоя. Если брать показатели 2018 года, то выпуск составлял несколько единиц в месяц.

Кроме того, на Запорожском автозаводе начали выпуск корейских тракторов LS Mtron. Ожидается, что эти машины смогут конкурировать с популярными в Украине белорусскими тракторами.

Также мы сообщали о планах Запорожского автозавода переключиться с выпуска легковых автомобилей на 9- и 12-метровые автобусы.

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