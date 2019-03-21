Железный "троянский конь": мошенники продают украинцам "евробляхи" с сюрпризом

Эксперты объяснили, как не попасться на уловки злоумышленников

Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

Железный "троянский конь": мошенники продают украинцам "евробляхи" с сюрпризом Евгения Давыденко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/3df/3e0/5c73df3e00ddc.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/3df/3e0/5c73df3e00ddc.jpg 2019-03-21T14:41:00+02:00 Авто Эксперты объяснили, как не попасться на уловки злоумышленников

В Украине, по подсчетам Государственной фискальной службы, до сих пор находится четверть миллиона нерастаможенных "евроблях".

В основном владельцы автомобилей на еврономерах, которые не собираются платить пошлину за перерегистрацию, стараются избавиться от своего железного коня и оставляют машины за границей или продают на запчасти. Но некоторые – умудряются продать "евробляху" под видом растаможенной, подделывая номера и документы. При этом покупатель такой машины может не догадываться об обмане.

Юрист Адвокатского объединения "Украинский правовой альянс" Дмитрий Кострюков рассказал "Сегодня" о случае из практики: новый владелец "евробляхи" обнаружил, что польский техпаспорт и печать пересечения границы были поддельными только когда начал растаможку автомобиля.

Если нового владельца уличат в таком обмане на таможне, и он не докажет свою невиновность, его ждет штраф или даже ограничение свободы.

"Например, за замену номерных знаков грозит наказание – штраф от 50 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан (850 – 3400 грн) или ограничение свободы до трех лет", – отметил Кострюков.

В связи с этим генеральный директор Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко предостерег украинцев от покупки авто по генеральной доверенности.

"Вы платите деньги за автомобиль, а вам дают генеральную доверенность на право продажи этого автомобиля. Люди не понимают, что они на самом деле не собственники, они всего-навсего имеют генеральную доверенность, по которой они могут продать этот автомобиль… Однако, собственник может завтра отменить ее… Например, если [бывший] собственник умрет, придет наследник и скажет: мы ничего не знаем", – говорит Назаренко.

Поэтому специалист советует оформлять покупку любого автомобиля через сервисный центр МВД.

"Если пойдете в сервисный центр переоформлять машину, там сразу обнаружатся все эти подделки. Если предлагают не идти переоформлять, а сделать гендоверенность с нотариусом – это 100% афера", – убежден эксперт.

Напомним, у собственников авто на еврономерах есть время до 24 мая 2019 года, чтобы растаможить свои машины или избавиться от них. После вступят в силу новые меры наказания. Штрафы за превышение срока нахождения авто на иностранной регистрации повысили до 170 тыс. грн. Более подробно о наказаниях можно почитать в статье на сайте "Сегодня" "Новые схемы ввоза и протесты: чего ждать от владельцев "евроблях"".

А о том, как не попасть на мошенников, которые обещают быстро легализовать машину, узнавайте из репортажа-расследования "По следам евроблях. Новые цены":

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АВТОР: Евгения Давыденко Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.