AliExpress побил исторический рекорд по продажам

Сегодня, 10:12

В День одиноких людей интернет-магазин наторговал на максимальную за историю своего существования сумму

Фото: AFP
Фото: AFP

Китайская компания Alibaba, которая владеет интернет-магазином AliExpress, в "День холостяка" продала товаров на 30,8 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные Reuters.

Сумма продаж на 6,5 млрд превысила прошлогоднюю. Таким образом, Alibaba установила исторический рекорд.. Рост относительно рекордного показателя 2017 года (25,3 млрд долларов) составил 27%. 

За первые 85 секунд продаж было реализовано продукции на 1 млрд долларов, а за первый час – на 10 млрд.

В ТОП-10 стран по объемам покупок в День холостяка вошли Япония, США, Корея, Австралия, Германия, Великобритания, Франция, Испания, Новая Зеландия и Италия. Самыми продаваемыми товарами стала продукция Xiaomi, Apple и Dyson.

"День холостяка" в Китае ежегодно отмечают 11 ноября. Это не совсем традиционный китайский праздник. По данным издания китайской компартии, студенты КНР придумали его в 1990-е годы в противовес Дню святого Валентина.

Дата 11 ноября была выбрана неслучайно – по мнению верящих в магию цифр китайцев, число 11.11 напоминает "голые ветви" – так в Китае называют одиноких мужчин и женщин. Alibaba устраивает масштабные распродажи 11 ноября с 2009 года. 

Напомним, для украинцев покупки на AliExpress станут дороже – ценные посылки обложат налогами.

Ранее в Украине обсуждалась также идея обложить 20%-ным налогом международные посылки, стоимость которых превышает 22 евроСоответствующий документ уже снимался с повестки дня из-за общественного недовольства.
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