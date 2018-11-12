Ценные посылки обложат налогами

Уже с 1 июля 2019-го порог на посылки снизится до 100 евро

На минувшей неделе депутаты проголосовали за законопроект, который вводит пошлину на посылки, дороже ста евро.

Таким образом правительство, которое и разработало этот документ, решило уменьшить количество контрабанды на границе, пополнить госбюджет и стимулировать украинцев покупать товар у украинских импортеров.

По словам Александра Перцовского, первого заместителя генерального директора ОАО "Укрпочта", в Украине достаточно много товаров, которые продаются даже в официальном ритейле, но завозятся сюда не совсем официально.

Журналисты обнаружили, что есть несколько компаний, которые получили статус перевозчика или почтового оператора, в которых по тоннажу ввезено товаров больше, чем даже в "Укрпочте".

Тысячи украинцев покупают товары за рубежом по почте, потому что это на самом деле выгодно. И таких чиновники записали в потенциальные контрабандисты.

На минувшей неделе депутаты в первом чтении проголосовали за законопроект, который ограничивает возможность покупки товаров за рубежом. Уже с 1 июля 2019-го порог на посылки снизится до 100 евро.

В Министерстве финансов объясняют, что главная цель данной инициативы – уменьшить, прежде всего, искривление конкуренции в этом сегменте рынка и создать равные условия для ведения хозяйственной деятельности.

Председатель профильного комитета лимит в 100 евро называет компромиссом.

"По соглашению об Ассоциации обязательства по приведению в Украине законодательства, норма по снижению этой суммы в 22 евро. Мы понимаем, что это точно не ко времени, и этого делать не нужно", – отметила Нина Южанина, председатель комитета ВРУ по вопросам налоговой и таможенной политики.

Как известно, в ЕС существует ограничение на покупку товаров за рубежом в 22 евро. Но европейский рынок намного больше украинского.

Украинские чиновники часто объясняют ту или иную законодательную инициативу международным опытом. Но практика показывает, что это не всегда правильно.

К примеру, в Беларуси в рамках эксперимента снизили лимит. Сейчас посчитали и оказалось, что за два года большая часть отправлений ушла в тень, общее количество таможенных поступлений уменьшилась, расходы на администрирование выросли.

Таким образом, с 1 января у них вводится норма в 200 евро по причине того, что они признали, что законопроект, который они приняли, был провальный.

Между тем, в Украине новые правила могут повысить цену почтовых услуг, потому что почтовым операторам придется делать большее количество отправок..

К тому же, если за этот законопроект не проголосуют во втором чтении, всех любителей зарубежных Интернет-магазинов ждет другое ограничение.

"В прошлом году в декабре была принята норма о налогообложении каждой четвертой посылки, получаемой в течение года физическим лицом. Мы обсуждали тогда, как вообще можно отслеживать и контролировать каждую четвертую посылку", – говорит Нина Южанина, председатель комитета ВРУ по вопросам налоговой и таможенной политики .

По словам эксперта, речь шла о создании определенной информационной системы, которая каким-то образом сочетает информационные потоки различных экспресс и почтовых операторов.

Напомним, ранее в Украине обсуждалась идея обложить 20%-ным налогом международные посылки, стоимость которых превышает 22 евро. Соответствующий документ уже снимался с повестки дня из-за общественного недовольства.