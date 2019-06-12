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Amazon признали самым дорогим брендом в мире

12 июня, 04:30

Компания обошла в рейтинге таких бизнес-гигантов как Apple, Google, Microsoft и Visa

Фото: REUTERS/Pascal Rossignol
Фото: REUTERS/Pascal Rossignol.

Американский гигант онлайн-продаж Amazon является самым дорогим брендом в мире, согласно рейтингу The BrandZ Global.

Список был составлен британскими компаниями WPP и Kantar Millward Brown на основании голосов более 3,7 млн потребителей.

Составители рейтинга утверждают, что только с начала этого года стоимость Amazon выросла более чем вполовину – до 315,505 млрд долларов. Ретейлер повысил свою конкурентоспособность, усовершенствовав экосистему, улучшив качество обслуживания и расширив список предлагаемых услуг.

Также в пятерку лидеров вошли техногигант Apple, стоимость которого увеличилась почти на 3% – до 309,527 млрд долларов, корпорация Google, которая впервые за три года опустилась на третью строчку, Microsoft и Visa.

Кроме того, Instagram признали максимально подорожавшим за год брендом. В сравнении с прошлым годом соцсеть увеличила свою стоимость почти в два раза и теперь стоит 28,2 млрд долларов.

Напомним, в прошлом году Amazon стал третьей компанией в истории, которая достигла уровня капитализации в триллион долларов.

Мы также писали, что в начале этого года цена акций американской компании Apple упала на 9%, в связи с чем компания снизила свой прогноз по выручке на 5 млрд долларов.

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Тег Google, Apple, Visa, компания, корпорация, Instagram, Amazon, капитализация, microSD

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Источник:

ТАСС

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