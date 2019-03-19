Американский инвестор покупает украинского разработчика игр
По данным СМИ, сделка уже подтверждена, но в Murka ее не комментируют
Пока IT-компанию с российскими корнями Luxoft продают американцам, в США заинтересовались и украинскими проектами. Так, американская группа прямых инвестиций и управления активами The Blackstone Group LP готовится к покупке украино-американского разработчика и издателя онлайн-игр и сошиал-казино — Murka Ltd и Murka Entertainment Ltd. Об этом намерении Blackstone Group уведомила Кипрскую комиссию по защите конкуренции.
По данным издания AIN, сделка уже подтверждена, однако в Murka информацию пока не комментируют. В Blackstone Group отмечают, что для сделки будет создана юридическая оболочка Tribe Cyprus Bidco Ltd.
По состоянию на март 2019 года в киевском, днепровском и львовском офисах Murka работают более 100 человек.
Murka была создана в 2011 году и известна по таким брендам сошиал-казино. Ключевой особенностью этого жанр является легальность – выигрыш нельзя в реальные деньги. Такие игры есть в магазинах мобильных приложений и на Facebook.
Издатель в сошиал-казино зарабатывает на продаже внутриигрового контента и на показе рекламных объявлений. По разным данным, объем глобального рынка сошиал-казино в 2018 принес издателям от 3,2 млрд долларов суммарно до 3,46 млрд долларов только на мобильных платформах.
Напомним, ранее сообщалось, что бизнес в Украине оживился, а слияний и поглощений стало вдвое больше. Впрочем, рынок пока не смог вернуться к докризисному уровню.
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