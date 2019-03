Американский инвестор покупает украинского разработчика игр

По данным СМИ, сделка уже подтверждена, но в Murka ее не комментируют

Фото: Pixabay

Американский инвестор покупает украинского разработчика игр //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/0b3/dd3/5c90b3dd342f8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/0b3/dd3/5c90b3dd342f8.jpg 2019-03-19T11:21:00+02:00 Бизнес По данным СМИ, сделка уже подтверждена, но в Murka ее не комментируют

Пока IT-компанию с российскими корнями Luxoft продают американцам, в США заинтересовались и украинскими проектами. Так, американская группа прямых инвестиций и управления активами The Blackstone Group LP готовится к покупке украино-американского разработчика и издателя онлайн-игр и сошиал-казино — Murka Ltd и Murka Entertainment Ltd. Об этом намерении Blackstone Group уведомила Кипрскую комиссию по защите конкуренции.

По данным издания AIN, сделка уже подтверждена, однако в Murka информацию пока не комментируют. В Blackstone Group отмечают, что для сделки будет создана юридическая оболочка Tribe Cyprus Bidco Ltd.

По состоянию на март 2019 года в киевском, днепровском и львовском офисах Murka работают более 100 человек.

Murka была создана в 2011 году и известна по таким брендам сошиал-казино. Ключевой особенностью этого жанр является легальность – выигрыш нельзя в реальные деньги. Такие игры есть в магазинах мобильных приложений и на Facebook.

Издатель в сошиал-казино зарабатывает на продаже внутриигрового контента и на показе рекламных объявлений. По разным данным, объем глобального рынка сошиал-казино в 2018 принес издателям от 3,2 млрд долларов суммарно до 3,46 млрд долларов только на мобильных платформах.

Напомним, ранее сообщалось, что бизнес в Украине оживился, а слияний и поглощений стало вдвое больше. Впрочем, рынок пока не смог вернуться к докризисному уровню.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Американский инвестор покупает украинского разработчика игр". Другие Бизнес новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.