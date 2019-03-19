Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,13
30,79
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Бизнес новости

Американский инвестор покупает украинского разработчика игр

Сегодня, 11:21

По данным СМИ, сделка уже подтверждена, но в Murka ее не комментируют

Фото: Pixabay
Американский инвестор покупает украинского разработчика игр //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/0b3/dd3/5c90b3dd342f8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/0b3/dd3/5c90b3dd342f8.jpg Бизнес По данным СМИ, сделка уже подтверждена, но в Murka ее не комментируют

Пока IT-компанию с российскими корнями Luxoft продают американцам, в США заинтересовались и украинскими проектами. Так, американская группа прямых инвестиций и управления активами The Blackstone Group LP готовится к покупке украино-американского разработчика и издателя онлайн-игр и сошиал-казино — Murka Ltd и Murka Entertainment Ltd. Об этом намерении Blackstone Group уведомила Кипрскую комиссию по защите конкуренции.

По данным издания AIN, сделка уже подтверждена, однако в Murka информацию пока не комментируют. В Blackstone Group отмечают, что для сделки будет создана юридическая оболочка Tribe Cyprus Bidco Ltd.

По состоянию на март 2019 года в киевском, днепровском и львовском офисах Murka работают более 100 человек. 

Murka была создана в 2011 году и известна по таким брендам сошиал-казино. Ключевой особенностью этого жанр является легальность – выигрыш нельзя в реальные деньги. Такие игры есть в магазинах мобильных приложений и на Facebook.

Издатель в сошиал-казино зарабатывает на продаже внутриигрового контента и на показе рекламных объявлений. По разным данным, объем глобального рынка сошиал-казино в 2018 принес издателям от 3,2 млрд долларов суммарно до 3,46 млрд долларов только на мобильных платформах.

Напомним, ранее сообщалось, что бизнес в Украине оживился, а слияний и поглощений стало вдвое больше. Впрочем, рынок пока не смог вернуться к докризисному уровню.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег игры, инвестор, сделка, разработчики, Murka

Вы сейчас просматриваете новость " Американский инвестор покупает украинского разработчика игр". Другие Бизнес новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ryanair купил австрийскую авиакомпанию: что предусматривает сделка

30 января, 09:54

Laudamotion уже упоминала о планах летать в Украину

Coca-Cola купила крупнейшую британскую сеть кофеен

7 января, 08:12

Предметом сделки стали не только кафе, но и предприятия по обжарке и дистрибуции кофейных зерен

Крупнейшая сделка IBM: компания покупает Red Hat

29 октября 2018, 08:40

Производитель программного обеспечения решил изменить правила игры на этом рынке

Официально: Apple купила популярное приложение для смартфонов

25 сентября 2018, 15:50

Сделку оценивают более чем в 400 миллионов долларов

Стало известно, кто второй папа сына Сергея Лазарева

В «Поле чудес» показали, что происходит с подарками после шоу

Алла Пугачева прокомментировала смерть Юлии Началовой

Юлия Началова скончалась после тяжелой болезни

Maruv назвала фаворита на Евровидении и объявила гастроли по РФ

Умерла российская певица Юлия Началова

Бывшая жена Узелкова рассказала правду о его возлюбленной

Алле Пугачевой провели экстренную операцию

У украинцев отобрали пенсии по выслуге лет

Вайкуле жестко поставила на место Бузову: Ты не певица
Загрузка...

Штрафы повысят в 10 раз: какие новшества готовят для водителей

Сегодня, 07:51

В Раде зарегистрировали два новых законопроекта с ужесточением некоторых норм

Минздрав хочет прекратить полное финансирование пациентов, которые не заключили деклараций с врачом

Вчера, 07:51

МОЗ планирует сэкономить 360 млн грн за счет украинцев из "красного" списка пациентов

Газ для населения может подешеветь: что на самом деле предложил "Нафтогаз"

17 марта, 07:51

В "Нафтогазе" заявили, что есть все основания для снижения тарифов, если правительство откажется от регулирования цен

Как украинцы работают "на еду": 50 минут — и обед

17 марта, 07:19

Эксперты называют оп­­лату труда в стране низкой и ра­­туют за почасовой учет

С украинцев начнут взимать абонплату за "коммуналку": детально

Максим Виторган намекнул, кто станет его следующей женой

Андрей Миронов: роман с Фатеевой, два брака и любовницы