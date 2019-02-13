Бизнес оживился: слияний и поглощений в Украине стало вдвое больше
При этом рынок пока не смог вернуться к докризисному уровню, подсчитали в KPMG
Объем рынка слияний и поглощений (M&A) в Украине в 2018 году увеличился почти вдвое. Так, в стране за год состоялось 80 сделок M&A общим объемом 1,82 млрд долларов. По сравнению с 2017 годом общая сумма сделок выросла на 78%, а их количество – на 19%. Такие данные приводит аудиторская компания KPMG в Украине в своем отчете "Ukraine M&A Review 2018".
Впрочем, отмечается, что показатели объема и количества сделок еще далеки от докризисных данных за 2013 год, когда было зафиксировано 108 сделок на 3,82 млрд долларов.
По словам экспертов, нынешний рост обусловлен восстановлением украинской экономики, о чем свидетельствуют международные исследования: рейтинговое агентство Moody's увеличило рейтинг суверенного госдолга в три раза за последние три года, Украина улучшила свои позиции в рейтинге Всемирного Банка Doing Business и Глобальном индексе конкурентоспособности. Кроме того, реформа государственного сектора была одобрена в 2018 году Международным валютным фондом.
"Заключение сделок на внутреннем рынке продолжает доминировать среди сделок по слиянию и поглощению в Украине – их стоимость достигла 1,1 млрд долларов, а общее количество – 50",- отмечают аналитики.
Кроме того, по данным отчета, растет и доверие международных инвесторов к Украине.
"В целом, при объеме иностранных инвестиций, который вырос на 47% при 25 объявленных сделках, и совокупно инвестированных 508 млн долларов, важным является то, что почти половина всех иностранных инвесторов в 2018 году были новыми для украинского рынка", – подчеркивают специалисты.
"Украина сейчас находится на пороге перемен, и, если реформы продолжатся, количество сделок слияния и поглощения будет только увеличиваться вместе с ростом числа иностранных инвесторов, рассматривающих выход на локальный рынок", – резюмировал руководитель консалтингового подразделения КPMG в Украине Питер Латос.
По его словам, у страны есть все необходимое для того, чтобы перейти к устойчивому и стабильному экономическому росту и развитию.
"Несмотря на двойные выборы в 2019, мы прогнозируем скромный прирост в стоимости и объеме украинских транзакций в сфере M&A в течение всего года с последующим выходом на украинский рынок новых международных инвесторов", – считает Питер Латос.
Напомним, за шесть лет Украина достигла наибольшего прогресса в рейтинге Doing Business среди всех стран постсоветского пространства.
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