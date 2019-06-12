"Антимонопольщики" обнаружили злоупотребления на рынке азотных удобрений

АМКУ сделал заявление по поводу заводов Group DF

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Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) установил факты возможного злоупотребления монопольным положением азотными заводами компании Group DF, принадлежащими Дмитрию Фирташу. Ранее "антимонопольщики" уже признавали, что Ostchem также злоупотреблял монопольным положением на рынке удобрений. Об этом сообщил председатель АМКУ Юрий Терентьев.

"Группа имеет признаки монопольного положения на общегосударственном рынке первичной реализации азотных минеральных удобрений. Зафиксированы факты, которые могут свидетельствовать о злоупотреблении монопольным положением", - написал Терентьев на своей странице в Facebook.

По его словам, указанные заводы покупали газ у ;связанных предприятий для производства удобрений, а затем перепродавали его внутри группы компаний, повышая его цену. А цена газа составляет около 70% себестоимости производства удобрений.

"Когда газ доходил собственно к конечному заводу-производителя удобрений, его цена была существенно завышенной, что приводило к завышению стоимости азотных удобрений", – сообщил Терентьев.

По его словам, на компанию могут не просто наложить штрафные санкции, но и заставить ее разделить свои химические активы.

Напомним, также весной 2018 года генпрокурор Украины Юрий Луценко предупреждал, что грядут аресты имущества предприятий, связанных с делом об уклонения от уплаты налогов компаниями, подконтрольными Дмитрию Фирташу.

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