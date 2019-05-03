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Apple и Qualcomm пошли на мировую: стала известна сумма

3 мая, 07:45

Деньги разовым платежом получит производитель процессоров

Фото: AFP

Компания по производству процессоров Qualcomm получит от компании Apple не менее 4,5 млрд долларов в рамках заключенного мирового соглашения, достигнутого в середине апреля. Причиной спора стало то, что Apple нарушила патентные права на аппаратное обеспечение, разработанное компанией Qualcomm. Об этом сообщила The Wall Street Journal.

Сумма не менее чем в 4,5 млрд долларов будет выплачена разовым платежом, который поступит на счета Qualcomm во втором квартале 2019 года – то есть до конца июня.

Судебные тяжбы между компаниями начались в 2017 году. Тогда Apple подала в суд на Qualcomm относительно лицензирования патентов. В свою очередь Qualcomm потребовала от Apple через суд около 7 млрд долларов – долг за роялти, которое компания платить отказывалась. 

Apple и Qualcomm достигли мирового соглашения 16 апреля 2019 года. Они договорились прекратить все судебные тяжбы. Ключевым элементом сделки была выплата со стороны Apple, сумма которой раньше не называлась. Также компании подписали шестилетнее лицензионное соглашение и многолетнее соглашение на поставку чипов.

Кроме того, Apple провела конфиденциальные переговоры с Intel по вопросу приобретения производства чипов, предназначенных для связи 5G.

Также смотрите сюжет о технологических новинках со всего мира:

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Тег суд, Apple, патент, сделка, выплата, Qualcomm

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