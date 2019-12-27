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Азартные игры и доходы бюджета: юрист озвучил три плюса легализации казино

27 декабря, 16:46

Анастасия Ищенко, Александра Романюк

Целая отрасль экономики сейчас находится в тени, отметил эксперт

/ Фото: Pixabay

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Верховная Рада пока не смогла принять законопроект о легализации азартных игр (№ 2285-д) и отправила его на доработку. Этот документ был создан депутатами на основе правительственных предложений, однако итоговый вариант юристы оценивают по-разному.

Так, адвокат Иван Гранцев, управляющий партнер компании "Гранцев и Партнеры", считает, что урегулирование игорного бизнеса будет способствовать укреплению экономики страны.

"Это целая отрасль экономики, которая сейчас находится в тени, вне всякого государственного контроля. Как минимум, в случае ее возвращения в правовое поле субъекты хозяйствования в сфере игорного бизнеса начнут платить налоги, будут создаваться новые рабочие места и тому подобное. Запрет азартных игр за все годы своего существования продемонстрировал только свою полную бессмысленность и неэффективность, ведь игорный бизнес никуда не исчез после своего запрета. Он продолжает существовать вполне нелегально, в виде подпольных казино, которые никак не контролируются государством и, конечно, не наполняют украинский бюджет. Введение игорного бизнеса в правовое поле имеет сразу несколько преимуществ: 1) государство получит возможность для регулирования данной отрасли, которая сейчас находится вне ее влияния, 2) дополнительные поступления в государственный бюджет, 3) снятие ненужной нагрузки с органов исполнительной и судебной власти", – перечисляет Иван Гранцев.

Подробнее о ситуации с игорным бизнесом читайте на сайте "Сегодня" – Запрет вместо легализации: как хотят контролировать азартные игры

Напомним, 26 декабря полиция отчиталась о закрытии всех 5300 залов игровых автоматов и подпольных казино по всей Украине, о которых ей было известно. Уверяют, что ни одного работающего заведения для азартных игр уже не осталось. Но если такие обнаружатся, граждан призывают сообщать об этом на правительственную горячую линию 1545*5.

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казино игорный бизнес азартные игры законопроект

Источник: Сегодня

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