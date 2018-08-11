Биржевый регулятор США заподозрил Илона Маска в мошенничестве – СМИ

Сегодня, 03:30

Акции Tesla рванули вверх после заявления Маска, что привлекло внимание Комиссии по ценным бумагам и биржам США

фото GETTY
фото GETTY

Сообщение Илона Маска в Twitter о том, что Tesla может уйти с биржи, взволновало общественность и привлекло внимание биржевого регулятора – основатель и глава компании Илон Маск сообщил о планах по выкупу всех акций.

После такого заявления Маска ценные бумаги Tesla резко подорожали более чем на 10%, из-за чего биржам пришлось прекратить торги, и, по информации The Wall Street Journal, ситуацией заинтересовалась Комиссия по ценным бумагам и биржам США (КЦББ, SEC).

Издание The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники, сообщает, что SEC намерена провести расследование с целью выяснить, не нарушил ли Илон Маск своими твитами правила раскрытия такого рода информации. SEC уже запросила у Tesla документы, подтверждающие серьезность намерений Маска по выкупу всех акций компании.

Кроме того, Комиссию интересует, почему глава Tesla решил сообщить об этом через Twitter, а не воспользовался стандартной формой, определенной в законе о ценных бумагах – а также не навредил ли Маск своими действиями интересам акционеров.

Больше всего SEC интересует, были ли планы по выкупу акций на момент публичного заявления подкреплены финансово – в противном случае такие заявления могут расцениваться, как мошенничество.

Напомним, Tesla столкнулась с трудностями в обеспечении заявленных объемов производства Model 3, жизненно важной для долгосрочной прибыльности предприятия. Из-за этого по итогам первого финансового квартала 2018 года Tesla показала серьезный убыток.

Отметим, ранее акционеры Tesla проголосовали против предложения сместить Илона Маска с должности руководителя компании. Впрочем, из Tesla уволят 9% сотрудников.
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