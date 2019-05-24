Сделать стартовой
26,34
29,34
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Бизнес новости

Бизнес поддержал борьбу с пластиком, но перечислил важные моменты для Украины

24 мая, 13:48

В ЕБА считают, что все действия должны быть комплексными

Фото: Pixabay

Украинский бизнес поддерживает борьбу с пластиком для защиты окружающей среды и выступает за ограничение на использование одноразовых пластиковых изделий, однако призывает к комплексным действиям. Об этом 24 мая информирует пресс-служба Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА).

В Ассоциации напомнили, что в Верховной Раде зарегистрированы три законопроекта (9507, 9507-1, 9507-2), которыми можно ввести ограничение на использование пластиковых пакетов в Украине.

"Конечной целью является уменьшение количества опасных отходов из полиэтилена. В то же время надо обратить внимание на несколько моментов, которые, собственно, и вызывают беспокойство относительно правильности выбранного направления", – сказано в сообщении.

1. Проекты предлагают запрет на реализацию пакетов в ритейле, а именно – в торговых сетях, а не в стихийных точках продажи, отметили в ЕБА.

"Будем честными, стихийные рынки, сеть Интернет, передвижные точки продажи не подпадут под запрет, поскольку контроль там не производится. Непонятным также является применение запрета за реализацию пакетов для ритейла, не охватывая сферу предоставления услуг, перевозок и т.п., что в целом является дискриминационным", – заявила менеджер комитета по розничной торговле ЕБА Кристина Линиченко.

2. В Ассоциации также добавили, что разработка отдельного законопроекта о запрете использования пакетов без учета вопросов использования, например, пластиковых бутылок или коробок, упаковки из других материалов, вряд ли будет способствовать желаемым результатам в контексте снижения загрязнения окружающей среды.

3. Чрезвычайно важна информационная поддержка таких изменений со стороны государства, подчеркнули в ЕБА.

"Все действия должны быть комплексными и последовательными, а не вырванными из контекста. Поэтому, как одно из предложений от бизнес-сообщества – запретить производство и импорт пакетов для предотвращения их использования, что и повлечет запрет на их реализацию", – сказано в сообщении.

Также в ЕБА призвали установить переходный период для начала использования новых видов пакетов и разработки действенной системы утилизации продукции из пластика.

Напомним, Совет Евросоюза 21 мая одобрил директиву, которая предусматривает запрет в ЕС некоторых одноразовых пластиковых изделий, для которых существует альтернатива. До 2029 года девять из десяти использованных пластиковых бутылок должны быть собраны в мусор отсортированными. А пластиковые бутылки, имеющиеся в продаже, до 2025 года должны содержать минимум четверть материала, пригодного для переработки, а к 2030 году – 30 процентов.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег полиэтилен, пластик, ЕБА, пластиковые пакеты

Вы сейчас просматриваете новость " Бизнес поддержал борьбу с пластиком, но перечислил важные моменты для Украины". Другие Бизнес новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вредят здоровью и экологии: почему весь мир отказывается от пластиковых трубочек

22 мая, 11:35

В мире постепенно начинают сокращать производство пластиковых соломинок

Жизнь без отходов: как сортировать мусор и сколько на нем можно заработать в Днепре

20 мая, 16:39

За килограмм макулатуры можно выручить 1,5 гривни, а за полиэтилен заплатят вдвое дороже

500 евро за пакет: итальянский курорт ввел огромные штрафы для туристов

8 мая, 05:04

Власти острова Капри объявили войну одноразовой посуде и пакетам, чтобы сохранить природу

Киевлян призвали не приносить на кладбища искусственные цветы

25 апреля, 15:57

Коммунальщики напомнили о вреде пластика для здоровья людей и окружающей среды

Звезды, которые любят показывать шикарные интерьеры своих домов

Как кошки воспринимают своих хозяев?

Коломойский окончательно проиграл суды Нацбанку и Приватбанку

54-летняя Моника Беллуччи поделилась пикантным снимком

Неформатные жены знаменитостей. Фото

5 вещей в доме, которые отталкивают счастье и деньги

Гарвардский астроном настаивает, что Омаумама — космокорабль

Ларин спел прощальную песню уходящим чиновникам Порошенко

Как мужчины убивают своих жен

Ученые месяц наблюдают странные сейсмические волны по всей Земле

Девушка вышла замуж за инвалида: на свадьбе ждал ее сюрприз

Старец увидел страну, с которой Россия начнет воевать

Пенсионный фонд уходит в онлайн

Вчера, 07:51

Говорят, что в ближайшем будущем заявления на бумаге в ПФУ принимать уже не будут

Почему парламент не пошел на контакт с новым президентом: эксперты объяснили причины

Вчера, 07:19

Рада против закрытых списков, а эксперты говорят о начале противостояния

Невыгодная привычка: курильщикам придется платить за сигареты больше 100 грн

22 мая, 07:38

В июле ставку акциза на табачные изделия поднимут второй раз за год

В гостях у президента: что происходит в доме, где зарегистрирован Зеленский

22 мая, 07:19

Долгов у Зеленского нет, а соседи устроят праздник в честь инаугурации и просят ремонта

Неземная красота таиландской фанатки шоссе. Фото

Каков ваш физиологический, а не хронологический возраст

Простой способ засечь рак почки задолго до диагноза
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь