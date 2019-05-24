Бизнес поддержал борьбу с пластиком, но перечислил важные моменты для Украины

В ЕБА считают, что все действия должны быть комплексными

Фото: Pixabay

Украинский бизнес поддерживает борьбу с пластиком для защиты окружающей среды и выступает за ограничение на использование одноразовых пластиковых изделий, однако призывает к комплексным действиям. Об этом 24 мая информирует пресс-служба Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА).

В Ассоциации напомнили, что в Верховной Раде зарегистрированы три законопроекта (9507, 9507-1, 9507-2), которыми можно ввести ограничение на использование пластиковых пакетов в Украине.

"Конечной целью является уменьшение количества опасных отходов из полиэтилена. В то же время надо обратить внимание на несколько моментов, которые, собственно, и вызывают беспокойство относительно правильности выбранного направления", – сказано в сообщении.

1. Проекты предлагают запрет на реализацию пакетов в ритейле, а именно – в торговых сетях, а не в стихийных точках продажи, отметили в ЕБА.

"Будем честными, стихийные рынки, сеть Интернет, передвижные точки продажи не подпадут под запрет, поскольку контроль там не производится. Непонятным также является применение запрета за реализацию пакетов для ритейла, не охватывая сферу предоставления услуг, перевозок и т.п., что в целом является дискриминационным", – заявила менеджер комитета по розничной торговле ЕБА Кристина Линиченко.

2. В Ассоциации также добавили, что разработка отдельного законопроекта о запрете использования пакетов без учета вопросов использования, например, пластиковых бутылок или коробок, упаковки из других материалов, вряд ли будет способствовать желаемым результатам в контексте снижения загрязнения окружающей среды.

3. Чрезвычайно важна информационная поддержка таких изменений со стороны государства, подчеркнули в ЕБА.

"Все действия должны быть комплексными и последовательными, а не вырванными из контекста. Поэтому, как одно из предложений от бизнес-сообщества – запретить производство и импорт пакетов для предотвращения их использования, что и повлечет запрет на их реализацию", – сказано в сообщении.

Также в ЕБА призвали установить переходный период для начала использования новых видов пакетов и разработки действенной системы утилизации продукции из пластика.

Напомним, Совет Евросоюза 21 мая одобрил директиву, которая предусматривает запрет в ЕС некоторых одноразовых пластиковых изделий, для которых существует альтернатива. До 2029 года девять из десяти использованных пластиковых бутылок должны быть собраны в мусор отсортированными. А пластиковые бутылки, имеющиеся в продаже, до 2025 года должны содержать минимум четверть материала, пригодного для переработки, а к 2030 году – 30 процентов.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Бизнес поддержал борьбу с пластиком, но перечислил важные моменты для Украины". Другие Бизнес новости смотрите в блоке "Последние новости"