Бизнес в Украине будут проверять меньше – ГФС

Государственная фискальная служба (ГФС) уменьшит на 10% налоговые проверки бизнеса в 2019 году. В план-график проведения проверок попадет меньше предприятий, чем в 2018-м, заявил и.о. заместителя председателя ГФС Евгений Бамбизов, которого цитирует пресс-служба ГФС.

Как рассказал Бамбизов, в налоговой существует рискоориентированный подход к деятельности налогоплательщиков и осуществлению их планирования до проверок. На сегодня в ГФС осуществляется просмотр утвержденных рисков с целью их актуализации.

"Утвержденные риски являются устаревшими и уже не могут объективно характеризовать то или иное предприятие. Мы сейчас осуществляем пересмотр критериев рискованности, определяем их актуальность и приоритетность. И уже планирование проверок на 2019 год будет осуществлено с учетом актуализированных рисков. Они будут обнародованы на веб-портале ГФС для того, чтобы бизнес понимал, в каком случае фискальная служба придет к нему с проверкой", – отметил Бамбизов.

Он подчеркнул, что во время проверок не будут затрагивать бизнес, у которого нет объективных факторов риска. Кроме того, важным шагом в системе аудита станет внедрение электронной проверки, над которой в ГФС активно работают. Это позволит выявлять большую часть рисков еще до проверки, добавил Бамбизов.

Напомним, с октября в Украине стартовали масштабные проверки бизнеса - масштабная "охота" на предпринимателей, которые платят зарплаты в конвертах. В Кабмине говорят, что будут проверять всех без исключения.

При этом премьер-министр Владимир Гройсман поручил профильным ведомствам донести до работодателей информацию о штрафах за отсутствие оформления трудовых отношений с работниками.



