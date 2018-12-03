Бизнес в Украине начали штрафовать за оформление работников как физлиц-предпринимателей

Государственная служба Украины по вопросам труда (Гоструда) начала штрафовать компании за оформление сотрудников в качестве физических лиц–предпринимателей (ФЛП, укр. ФОП), которые осуществляют предпринимательскую деятельность без создания юридического лица. Об этом сообщили эксперты платформы для работы с открытыми данными OpenDataBot.

"Гоструда штрафует предприятия за ФЛП-сотрудников. Если договор с ними заключен правильно, в суде компании защищаются, если же нет – платят штраф", – отмечается в сообщении.

В частности, в едином судебном реестре содержится несколько дел, согласно которым компании хотели в судебном порядке обжаловать штрафы Гоструда за заключение гражданско-правовых договоров, имеющих признаки трудовых договоров.

"В одном из случаев компания подписала гражданско-правовые сделки с работниками. Гоструда обнаружила это и наложила штраф. Компания подала жалобу в суд, но Гоструда удалось доказать, что в соглашениях содержатся маркеры трудового договора. Штраф не был отменен. В другом случае ситуация была аналогичная, однако гражданско-правовые соглашения были подписаны корректно. В итоге штраф был обжалован", – сказано в сообщении.

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В частности, речь идет о решении суда, согласно которому договор был больше похож на трудовой, и компания уплатила 111,7 тыс. грн штрафа. Главным аргументом суда было то, что оплата работников была почасовой и в связи с этим противоречит содержанию гражданско-правовых отношений, поскольку лишает возможности установления размера вознаграждения от объема выполненной работы, связывая такое вознаграждение с количеством отработанного работником времени.

В другом судебном решении сказано, что Гоструда наложила штраф на компанию в размере 3,57 млн грн, однако компания смогла доказать, что заключала именно гражданско-правовые сделки, и штраф был отменен в судебном порядке.

По данным OpenDataBot, в 2019 году Гоструда намерена провести почти 17 тыс. проверок работодателей.

Напомним, с октября в Украине стартовали масштабные проверки бизнеса - масштабная "охота" на предпринимателей, которые платят зарплаты в конвертах. В Кабмине говорят, что будут проверять всех без исключения.

При этом премьер-министр Владимир Гройсман поручил профильным ведомствам донести до работодателей информацию о штрафах за отсутствие оформления трудовых отношений с работниками.