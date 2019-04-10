Бизнесу в Украине разрешили использовать гаджеты вместо кассовых аппаратов

В эксперименте могут поучаствовать все желающие, уверяют в ГФС

Фото: Анастасия Искрицкая, Сегодня

Бизнесу в Украине разрешили использовать гаджеты вместо кассовых аппаратов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/da9/feb/5cada9feb3280.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/da9/feb/5cada9feb3280.jpg 2019-04-10T11:33:03+03:00 Бизнес В эксперименте могут поучаствовать все желающие, уверяют в ГФС

В реестр регистраторов расчетных операций в Украине включили восемь новейших моделей программных комплексов. Их можно использовать для регистрации расчетных операций, сообщили в Государственной фискальной службе (ГФС).

Пока что модели доступны тем, кто участвует в экспериментальном проекте. Сделать это могут все, кто проявит заинтересованность в участии, сообщают в ГФС.

"Эти модели будут применять пользователи-участники экспериментального проекта по внедрению инновационных технологических решений для регистрации расчетных операций в сфере торговли (в том числе интернет-торговли), общественного питания, купли-продажи иностранной валюты, торговли через автоматы по продаже товаров (услуг), оказания услуг по приему наличности для дальнейшего перевода, по перевозке пассажиров и тому подобное", – отметили в ГФС.

В перечень вошли модели семи отечественных компаний – участников экспериментального проекта, а также система Госфискальной службы "E-Receipt – электронный чек". В последнюю заложен принцип обязательной онлайн-фискализации чеков на сервере ГФС.

Система является альтернативой традиционным РРО, ведь может применяться для регистрации расчетных операций, и является бесплатной для пользователей. Она интегрируется с другими системами ГФС, может интегрироваться с другими бухгалтерскими программами пользователя.

Экспериментальный проект продлится до 31 декабря 2019 года. По его результатам Минфин пример решение о новейших моделях, которые не подлежат снятию с регистрации, и соответственно, будут рекомендованы к промышленной эксплуатации.

Напомним, кроме того в октябре 2018 года Минфин упростил использование кассовых аппаратов в Украине:

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